Sigorta Haftası 5-11 Ekim'de Türkiye genelinde etkinliklerle kutlanacak

Türkiye Sigorta Birliğinden (TSB) yapılan açıklamaya göre, "Sigorta Haftası"nın bu yıl 5-11 Ekim tarihleri arasında kutlanacağı bildirildi.

"Dört Element. Tek Güvence." yaklaşımıyla kutlanacak "Sigorta Haftası" boyunca, başta Ankara, İstanbul, Malatya ve Gaziantep olmak üzere Türkiye genelinde sigorta sektörü paydaşlarının düzenleyeceği etkinliklerde iklim risklerinden afetlere, kentsel dayanıklılıktan mobilitenin geleceğine uzanan birçok konu ele alınacak.

Hafta boyunca gerçekleştirilecek buluşmalarla sigortanın yalnızca riskler karşısında finansal koruma sağlayan bir araç değil, hayatın, üretimin ve emeğin devamlılığını güvence altına alan önemli bir mekanizma olduğu vurgulanacak. Değişen riskler karşısında hazırlıklı olmanın önemi anlatılırken, sigortanın günlük yaşamdaki yeri ve daha dirençli bir toplumun oluşturulmasındaki rolü de kamuoyuyla paylaşılacak.

TSB, sigortanın yalnızca riskler karşısında finansal koruma sağlayan bir araç değil, aynı zamanda bireylerin, kurumların ve toplumun geleceğe daha güvenle hazırlanmasını sağlayan önemli bir güvence mekanizması olduğuna dikkati çekiyor.

Bu anlayışla kutlanacak Sigorta Haftası, sektörün tüm paydaşlarını ortak bir iletişim ve etkinlik zemini etrafında buluşturacak. Kamu kurumlarından sektör kuruluşlarına, sigorta şirketlerinden acente ve brokerlere, meslek örgütlerinden sektörel derneklere kadar farklı paydaşların katkılarıyla hafta boyunca sigorta bilincinin güçlendirilmesi ve sigortanın toplumun her kesimine daha iyi anlatılması hedefleniyor.

"Sigorta Haftası"nın iletişim yaklaşımı "Dört Element. Tek Güvence." olacak. Toprak, su, hava ve ateşin hayatın devamındaki öneminden hareket eden yaklaşım, değişen iklim, afetler ve yeni yaşam biçimleriyle birlikte risklerin şekli değişse de güvence ihtiyacının değişmediğini vurguluyor.

"Sigorta Haftası" Türkiye genelinde etkinliklerle kutlanacak

5 Ekim Pazartesi günü Ankara'da InsureTalks-Sigorta Zirvesi düzenlenecek. İstanbul’da ise TARSİM Sigorta Şirketleri Bilgilendirme Toplantısı ve Smart-i Awards 2026 Ödül Töreni gerçekleştirilecek.

6 Ekim Salı günü İstanbul’da AXA Türkiye'nin İklim Raporu Lansmanı, QuickSigorta'nın OVP'nin Dayanıklılık Vizyonu Paneli, Sigorta Brokerleri Derneğinin brokerliğin tarihini içeren kitap lansmanı ve Quick Art Space'de "Aynı Yerde Yolculuk" sergisinin açılışı yapılacak.

7 Ekim Çarşamba günü Türkiye Sigorta’nın Malatya'da Abdülhamid Han Ortaokulu'nda gerçekleştireceği Her Sınıf Bir Tohum Projesi kapsamındaki buluşmasının yanı sıra İstanbul'da Sigorta Tatbikatçıları Derneğinin (STD) 18. Uluslararası Sigortacılık Konferansı ve AXA Sigorta Mobilite Vizyonu 2040 Zirvesi gerçekleştirilecek.

Sigorta Haftası'nın öne çıkan buluşmalarından 5. Uluslararası Sigorta Zirvesi, 8 Ekim Perşembe günü TSB'nin ev sahipliğinde İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek. Zirve kapsamında 5. Makale Yarışması'nın kazananlarına ödülleri verilecek. Aynı gün akşam İstanbul'da Sigorta Sektöründe Kadın Zirvesi yapılacak.

Haftanın kapanışı ise 10 Ekim Cumartesi günü Gaziantep'te Türk Dünyası Sigorta Birliği 2. Genel Kurulu ile gerçekleştirilecek.

"Riskin şekli değişse de güvenceye duyduğumuz ihtiyaç değişmiyor"

TSB Başkanı Ahmet Yaşar, Sigorta Haftası'na ilişkin değerlendirmesinde, bu yılki Sigorta Haftası'nda "Dört Element. Tek Güvence." yaklaşımında hayatın temelini oluşturan toprak, su, hava ve ateşe dikkati çektiklerini belirtti.

Toprak üzerinde evlerin ve iş yerlerinin kurulduğunu dile getiren Yaşar, "Sudan yaşam ve üretim için yararlanıyor, havanın koşullarına göre geleceğimizi planlıyor, ateşin enerjisiyle emek verip değer üretiyoruz. Ancak bu unsurlarla bağlantılı riskler de değişiyor. Sigortanın görevi, riskleri önceden anlamamıza yardımcı olmak ve bir kayıp yaşandığında hayatın, üretimin ve emeğin devamı için güvence sağlamaktır." açıklamalarında bulundu.

"Riskin şekli değişse de güvenceye duyduğumuz ihtiyaç değişmiyor." diyen Yaşar, sigortanın, belirsizlikler karşısında bireylerin ve kurumların geleceğe güvenle bakabilmesini sağlayan güçlü bir dayanışma mekanizması olduğunu, iklim olayları, afetler ve değişen yaşam biçimlerinin, riskleri daha iyi anlamayı ve hazırlıklı olmayı her zamankinden önemli kıldığına işaret etti.

Yaşar, bu yılki kutlamaların anlam ve önemine vurgu yaparak, "Sigorta Haftası'nın 15'inci yılında en önemli hedefimiz, sektörümüzün tüm paydaşlarıyla birlikte aynı güvence mesajını toplumun her kesimine ulaştırmak. Türkiye’nin farklı şehirlerinde, farklı kurumlarımızın ve sektör paydaşlarımızın katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinliklerin sigorta farkındalığını daha da güçlendireceğine inanıyorum. Haftamıza katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızın Sigorta Haftası’nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.