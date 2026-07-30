SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşı zam farkı ödemeleri 2026: Zam farkı ödemeleri yapıldı mı, ne zaman yapılacak?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşı zam farkı ödemeleri, en düşük emekli aylığının 23.552 TL'ye yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin ardından milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor.

Zam farklarının hangi tarihte hesaplara yatırılacağına ilişkin beklenti sürerken, ödeme takvimine ilişkin açıklamalar da merak ediliyor. Peki, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşı zam farkı ödemeleri ne zaman yapılacak? 3.552 TL'lik zam farkı hesaplara hangi tarihte yatırılacak?