SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşı zam farkı ödemeleri 2026: Zam farkı ödemeleri yapıldı mı, ne zaman yapılacak?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşı zam farkı ödemeleri, en düşük emekli aylığının 23.552 TL'ye yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin ardından milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor.
Zam farklarının hangi tarihte hesaplara yatırılacağına ilişkin beklenti sürerken, ödeme takvimine ilişkin açıklamalar da merak ediliyor. Peki, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşı zam farkı ödemeleri ne zaman yapılacak? 3.552 TL'lik zam farkı hesaplara hangi tarihte yatırılacak?
1 En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 17,76 oldu.
Yapılan artışla birlikte en düşük emekli maaşı da 20 bin TL'den 23.552 TL'ye yükseltildi. Meclis'ten geçen düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, en düşük emekli maaşı alan emeklilere 3.552 TL'lik zam farkının ödenmesi bekleniyor.
2 En düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?
En düşük emekli maaşı zam farkı ödemelerine ilişkin resmi takvim henüz açıklanmadı. Ancak 3.552 TL'lik fark ödemelerinin Ağustos ayının ilk haftasında emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.
3 4C Emekli Sandığı zam farkı ödemeleri ne zaman yapılacak?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), daha önce yaptığı açıklamada, 4C (Emekli Sandığı) kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının 24 Temmuz 2026 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.
4 4A SSK ve 4B Bağ-kur emeklileri zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
4A SSK ile 4B Bağ-Kur emeklileri ve hak sahiplerinin zamlı aylıkları kendi ödeme takvimleri doğrultusunda hesaplara yatırılmaya başlanmıştı.