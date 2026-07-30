Geleneksel lider kalıpları yıkılıyor

Küresel ölçekte yaşanan teknolojik dönüşüm, öngörülemez krizler ve değişen tüketici davranışları, iş dünyasında kartların yeniden karılmasına neden oluyor. Bugüne kadar geçerliliğini koruyan, operasyon, kontrol, raporlama ve verimlilik odaklı ‘geleneksel genel müdür’ modeli artık günümüzün karmaşık yapısını taşımakta zorlanıyor. Yeni nesil liderlik insan kaynakları gündemini sıkça meşgul ediyor. Bu konuya kafa iki deneyimli isim Kamil Kasacı ve Turan Karaca, kaleme aldıkları “Genel Müdür 8.0” kitabıyla geleneksel yönetim kalıplarını sorguluyor.

Ekonomist’in 5 - 18 Temmuz 2026 tarihli sayısından

Geleneksel genel müdür modeli daha çok operasyon, kontrol, süreç, raporlama ve verimlilik üzerine kuruluydu. Bu model uzun yıllar çok işe yaradı. Çünkü dünya görece daha öngörülebilirdi. Bugün ise şirketler aynı anda birçok baskıyla karşı karşıya. Müşteri davranışı değişiyor, teknoloji iş modellerini zorluyor, krizler birbirini tetikliyor, çalışan beklentileri dönüşüyor, nakit ve kapasite baskısı artıyor. Şirketlerin ana işi giderek sadece operasyonu sürdürmek olmaktan çıkıyor. Değişimi yönetmek, proje portföyünü taşımak, kapasiteyi doğru yere kaydırmak ve belirsizlik içinde karar verebilmek öne çıkıyor. Böyle bir ortamda sadece süreci iyi işletmenin yeterli olmadığını söyleyen Kamil Kasacı, “Genel müdür artık işler düzgün yürüyor mu diye sorarken diğer taraftan yarını nasıl kuracağını düşünmek zorunda. Bu yüzden geleneksel genel müdür modeli eksik kalıyor. Operasyonu yönetmek hâlâ gerekli; ama artık asıl farkı yaratan şey, değişimi yönetebilmek” diyor.

Yönetim haritası

Genel Müdür 8.0 sadece kapalı bir kitap olarak değil, okuruyla birlikte yaşamaya devam eden bir yönetim haritası olarak kurgulandı. “Bazı kitaplar okunur ve biter. Bazıları ise okuruyla birlikte yaşamaya başlar. Biz Genel Müdür 8.0’ı ikinci grupta görüyoruz” diyen Turan Karaca, bu nedenle kitabın yanında bir de Genel Müdür 8.0 Asistanı kurguladıklarını belirtiyor. Bu asistan, kitabın ‘yaşayan kitap’ fikrinin dijital uzantısı gibi çalışıyor.

Okur kitaptaki kavramları sorabiliyor, kendi şirketindeki durumu bu çerçevede test edebiliyor, örnek isteyebiliyor ya da ‘benim kurumumda bu sorun nasıl görünür?’ diye düşünebiliyor. Yönetim kitaplarının artık sadece raflarda duran metinler olmaması gerektiğini belirten Karaca, “Sahadan gelen sorular, itirazlar, örnekler ve gerçek yönetim problemleri zamanla yeni baskılara, ek içeriklere, yazılara veya dijital araçlara ilham verebilir. Bu anlamda Genel Müdür 8.0, yalnızca bir kitap değil; okuruyla birlikte gelişen bir düşünme alanı olarak tasarlandı” diyor.