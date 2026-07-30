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Merkez Bankası rezervlerinde dikkat çeken artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 24 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 116 milyon dolar arttı. Böylece toplam rezervler 162 milyar 606 milyon dolara yükseldi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası rezervlerinde dikkat çeken artış

Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 24 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 31 milyon dolar azalarak 62 milyar 396 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 17 Temmuz'da 65 milyar 427 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervlerinde artış

Bu dönemde altın rezervleri ise 5 milyar 147 milyon dolar artışla 95 milyar 63 milyon dolardan 100 milyar 210 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 24 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 116 milyon dolar artarak 160 milyar 490 milyon dolardan 162 milyar 606 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
13.06.202586.54372.744159.289
25.07.202585.22386.625171.848
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
17.10.2025111.16987.273198.442
14.11.2025107.38980.043187.432
26.12.2025116.89476.978193.872
30.01.2026133.75384.405218.158
13.02.2026132.19979.586211.784
27.03.2026100.04955.290155.339
17.04.2026112.64761.821174.467
26.05.2026105.99253.234159.226
19.06.202697.68559.511157.196
26.06.202694.95454.251149.205
03.07.202697.74261.952159.694
10.07.202696.17967.124163.302
17.07.202695.06365.427160.490
24.07.2026100.21062.396162.606

 

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