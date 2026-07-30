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Gözler temmuz ayı enflasyon rakamlarında: Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu

AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ağustos Pazartesi günü açıklayacağı temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin düzenlediği beklenti anketi sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) temmuz ayında yüzde 1,82 artmasını bekliyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gözler temmuz ayı enflasyon rakamlarında: Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu

Temmuz ayı enflasyon verileri için geri sayım sürerken, ekonomistlerin beklentileri de netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ağustos Pazartesi günü açıklayacağı veriler öncesinde AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla düzenlediği beklenti anketi sonuçlandı.

Temmuzda aylık enflasyon beklentileri ortalaması yüzde 1,82 oldu

Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,82 oldu. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,35 ile yüzde 2,10 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,82) haziranda yüzde 32,11 olan yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 31,80'e gerilemesi bekleniyor.

Yıl sonu enflasyon beklentileri yüzde 29,55

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,55 oldu. 

Tüketici Fiyat Endeksi, haziran ayında yüzde 0,99 artış göstermişti.

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