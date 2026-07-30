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  • Mükelleflerin dikkatine: MTV ve gelir vergisinde süre doluyor! İkinci taksit ödemeleri nereden ve nasıl yapılır?

Mükelleflerin dikkatine: MTV ve gelir vergisinde süre doluyor! İkinci taksit ödemeleri nereden ve nasıl yapılır?

Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi yarın sona erecek.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mükelleflerin dikkatine: MTV ve gelir vergisinde süre doluyor! İkinci taksit ödemeleri nereden ve nasıl yapılır?

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu vergilerin ödeme süreçlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2026 yılına ilişkin MTV ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi yarın sona eriyor.

Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor.

Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesi'nden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil veya sahiplik belgesi tarihi bilgilerinden birini girerek gerçekleştirebiliyor.

PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden de ödeme imkanı bulunuyor. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

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