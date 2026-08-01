En düşük emekli aylığı zammı Resmi Gazete'de yayımlandı! Fark ödemeleri ne zaman yatacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla birlikte en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye yükseldi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından zamlı maaşların yanı sıra oluşan 3 bin 552 TL'lik farkın ödeme takvimi de merak konusu oldu.
Peki, emekli maaşı zam farkı ne zaman hesaplara yatırılacak? Fark ödemeleri için resmi tarih açıklandı mı?
1 En düşük emekli aylığı zammı Resmi Gazete'de
"Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kanun kapsamında en düşük emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltildi.
2 Emekli maaşı zam farkı ne zaman hesaplara yatacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında taban aylık olan 20 bin TL üzerinden maaş almaları nedeniyle oluşan 3 bin 552 TL'lik farkın, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından SGK tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda ağustos ayı içinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
Bu nedenle milyonlarca emekli, fark ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelecek açıklamayı bekliyor.
3 Memur emeklileri zam farkı ne zaman yatacak?
Memur emeklileri için temmuz ayında uygulanan yüzde 13,52'lik zam nedeniyle oluşan 14 günlük maaş farkı ödemelerinin, ayrı bir takvim çerçevesinde gerçekleştirileceği de açıklandı.
4 En düşük emekli aylığı artışından kaç kişi yararlanacak?
2026 Haziran ayı verilerine göre yaklaşık 4,9 milyon kişinin aylığı 20 bin liralık taban emekli aylığının altında kalıyor. Fark ödemelerinin yapılmasının ardından ise yaklaşık 5,1 milyon emeklinin zamdan yararlanacağı tahmin ediliyor.