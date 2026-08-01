En düşük emekli aylığı zammı Resmi Gazete'de yayımlandı! Fark ödemeleri ne zaman yatacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla birlikte en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye yükseldi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından zamlı maaşların yanı sıra oluşan 3 bin 552 TL'lik farkın ödeme takvimi de merak konusu oldu.

Peki, emekli maaşı zam farkı ne zaman hesaplara yatırılacak? Fark ödemeleri için resmi tarih açıklandı mı?