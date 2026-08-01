Suyu görmezse strese giriyor! Türkiye’nin dört bir yanından bu lezzet için sıraya giriyorlar

Tarım ve Orman Bakanlığından aldıkları izinle üretim yaptıklarını ifade eden Filliz, sucuk yapım sürecine ilişkin şunları söyledi:



"Sucuk kısmı bizim için çok önemli. İşletmemizde tamamen yüzde 100 manda sucuğu üretiyoruz. Kendi imkanlarımızla ya da ihtiyaç halinde komşularımızdan temin ettiğimiz mandalarla, başka bir et karıştırmadan bütün olarak sucuk yapıyoruz. Ürünlerimizin kalitesi duyuldukça talep arttı. Şu an kargoyla göndermediğim il kalmadı, Türkiye'nin her yerinden duyan ve bilen vatandaşlarımız sipariş veriyor."