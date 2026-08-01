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Hazine'nin vergi dışı gelirleri belli oldu! İkinci çeyrek rakamları açıklandı

Hazine'nin yılın ikinci çeyreği itibarıyla vergi dışı normal gelirleri 24 milyar 202 milyon lira seviyesinde gerçekleştiği açıklandı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hazine'nin vergi dışı gelirleri belli oldu! İkinci çeyrek rakamları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ikinci çeyreğine ilişkin Kamu İktisadi Teşebbüsler (KİT), kamu sermayeli bankalar ve diğer bazı kuruluşlardan elde edilen çeşitli vergi dışı gelirleri açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde temettü gelirleri (KİT'ler + MKE AŞ + Türk Telekom + PTT + Diğer İştirakler) 22 milyar 188 milyon 221 bin lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 2 milyar 13 milyon 74 bin lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar 973,8 bin lira olarak gerçekleşti.

Böylece Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri, bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla 24 milyar 202 milyon lira olarak hesaplandı.

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