Bakan Bolat açıkladı: Esnaflara 100 milyon TL destek verilecek! Destek ne zaman yapılacak?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Artvin Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada esnafa 100 milyon liralık destek sağlanacağını duyurdu. Bolat, söz konusu desteğin verileceği tarihe ilişkin de açıklamada bulundu.

"Pazartesi günü esnaflar için inşallah 100 milyon lira desteğimiz hemen gelecek"

Bolat, geçen yıl Türkiye genelinde esnaflara 176 milyar lira sübvansiyonlu destek sağlandığını hatırlatarak, pazartesi günü de esnaflar için 100 milyon lira destek verileceğini açıkladı:

"Esnaflarımıza geçen yıl biz Artvin'de 740 milyon lira yüzde 50 sübvansiyonlu finansman desteği sağladık. Türkiye genelinde de 176 milyar lira. Bu yılın ilk 6 ayında 411 milyonu geçtik. Bugün, burada bir kez daha müjdeliyoruz pazartesi günü esnaflar için inşallah 100 milyon lira desteğimiz hemen gelecek. Bunu yıl sonuna kadar 1 milyara ulaştıracağız hep birlikte. Bu Artvin ekonomisi, piyasalar için canlandırıcı etki yapacak eminim."

"Esnaf sayımız 1 milyon 300 binden 2 milyon 300 bine yükseldi"

Bolat, yatırım kredilerinin 500 milyar liradan 750 milyar liraya çıkarıldığını, ayrıca 250 milyar lira taze işletme kredisi desteği açıklandığını vurguladı.

Organize sanayi bölgelerinin 180'den 450'ye çıkarıldığına işaret eden Bolat, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Esnaf sayımız 1 milyon 300 binden 2 milyon 300 bine yükseldi, şirketlerimizin sayıları yükseldi. İhracatımız 8 kat arttı. Mallarda ve hizmetlerde 400 milyar doları aştık.

Milli gelirimiz 6 kattan fazla artarak 238 milyar dolardan 1 trilyon 640 milyar dolara yükseldi. Kişi başına milli gelirimiz 3 bin dolarlardan 18 bin küsur dolara yükseldi ve istihdamımız da dün açıklandı, 32 milyon 733 bine yükseldi. Bir ayda 177 bin yeni istihdam eklendi. Bu kadar dünyanın ekonomik durgunluk içinde olduğu, bölgemizde, etrafımızda sıcak savaşların çok can yaktığı, enerjide, gıdada, uluslararası ticarette problemlerin olduğu bir ortamda Türkiye 23 yıldır istikrarlı, huzurlu bir şekilde yoluna devam ediyor, büyümeye, gelişmeye, ülkesini güçlendirmeye devam ediyor. Dış dünyada inanılmaz bir olumlu Türkiye algısı var. Türkiye'nin itibarı, saygınlığı var."

"Gürcistan'la ticaretimiz 3 milyar dolara yükseldi"

Bolat, Gürcistan ile 2008 yılında serbest ticaret anlaşması imzalandığını hatırlatarak, "Gürcistan'la ticaretimiz katbekat arttı, 3 milyar dolara yükseldi. 2,7 milyar dolar bizim ihracatımız, 300 milyon dolar onların ihracatı. Bu 3 milyar dolarlık ticaret, taşımacılıkta, lojistik, gümrük işlemleri, diğer gastronomisi, servisleri, tamirhaneleri vesaire Artvin için büyük bir ekonomi getirdi." ifadelerini kullandı.

"Turizmde de büyük bir aşama kaydedecek"

Artvin'in artık turizmde de büyük bir aşama kaydedeceğini belirten Bolat, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız büyük çalışmalar yapıyor ve özellikle Orta Doğu kökenli turistler açısından Artvin artık hızlı adımlarla turizmde de büyük bir aşama kaydedecek ve oradan da büyük bir gelir kazanacak." dedi.

Bolat, Sarp Gümrük Kapısı'nın Kafkaslara, Rusya Federasyonu'na, Türk Cumhuriyetlerine, Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya ve Uzak Asya'ya bağlanan en önemli kara geçiş noktası olduğunu ifade ederek, "Günlük geçişler 650 civarında çıkış, 650 civarında giriş gibi sürekli yükseldi. Bu yıl da Gürcistan'a ihracatımızda artış var, geçişler de artıyor ve bu minvalde trafik ve gümrük düzeni açısından yeni atılımlarımızı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.