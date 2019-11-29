Bilançosu parlayan 38 sanayi şirketi
Bu yılın ilk dokuz ayında maliyet artışları FVAÖK ve net kârları olumsuz etkilerken, TL’nin değer kazanmasıyla finansman gideri düştü.
Bu dönemde Bagfaş, Çuhadaroğlu Metal, AVOD Gıda, Tukaş ve Otokar, ciro, FVAÖK ve net kârda başarılı bilançolarıyla öne çıktı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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