BİM (BIMAS) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? Kesinleşti

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde kar payı bildirimine ilişkin karar duyuruldu. Buna göre şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 10 TL, net 9 TL temettü dağıtacak. İlk taksit net 1,8 TL, diğer iki taksit ise net 3.6'şar TL olacak. Birinci taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 17 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 19 Temmuz 2024. Diğer iki taksitin ödemeleri ise ekim ve aralık aylarında. Şirketten KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler paylaşıldı:
BİM'DEN KAR PAYI KARARI
- Genel Kurul'da; Ortaklara ödenmiş sermayenin %1000'ine isabet eden brüt 6.072.000.000 TL 'nin nakden dağıtılmasına, dağıtılan tutarın 2023 yılı kârından karşılanmasına,
- TTK'nın 519. maddesinde belirtilen hadlere ulaşıldığı için 1. tertip yedek akçe ayrılmamasına,
- 604.164.000 TL 'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- Nakden dağıtılacak kârın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 10,0 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL.lik hisseye (brüt 10,0 TL) net 9,00 TL nakit kâr payı ödenmesine,
- Nakit kâr payı dağıtımının üç taksit halinde, ilk taksitin 17.07.2024 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 2,00 TL olarak, ikinci taksitin 02.10.2024 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 4,00 TL olarak, üçüncü taksitin ise 18.12.2024 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 4,00 TL olarak dağıtılmasına, karar verilmiştir.