ARA
Bist 100
10647,91
-0,31%
Bist 100
Dolar/TL
32,7863
-0,172%
Dolar/TL
Euro/TL
35,1201
-0,3714%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0714
0,0906%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2455,45
-0,1%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • BİM (BIMAS) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? Kesinleşti

BİM (BIMAS) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? Kesinleşti

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. bugün kar payı dağıtımına ilişkin genel kurul kararını duyurdu. Şirket 3 taksit halinde temettü ödemesi yapacak.

28 Haziran 2024 | 17:17
Son Güncellenme: 28 Haziran 2024 | 17:18
BİM (BIMAS) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? Kesinleşti

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde kar payı bildirimine ilişkin karar duyuruldu. Buna göre şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 10 TL, net 9 TL temettü dağıtacak. İlk taksit net 1,8 TL, diğer iki taksit ise net 3.6'şar TL olacak. Birinci taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 17 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 19 Temmuz 2024. Diğer iki taksitin ödemeleri ise ekim ve aralık aylarında. Şirketten KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler paylaşıldı:

BİM'DEN KAR PAYI KARARI

  • Genel Kurul'da; Ortaklara ödenmiş sermayenin %1000'ine isabet eden brüt 6.072.000.000 TL 'nin nakden dağıtılmasına, dağıtılan tutarın 2023 yılı kârından karşılanmasına,
  • TTK'nın 519. maddesinde belirtilen hadlere ulaşıldığı için 1. tertip yedek akçe ayrılmamasına,
  • 604.164.000 TL 'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
  • Nakden dağıtılacak kârın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 10,0 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL.lik hisseye (brüt 10,0 TL) net 9,00 TL nakit kâr payı ödenmesine,
  • Nakit kâr payı dağıtımının üç taksit halinde, ilk taksitin 17.07.2024 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 2,00 TL olarak, ikinci taksitin 02.10.2024 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 4,00 TL olarak, üçüncü taksitin ise 18.12.2024 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 4,00 TL olarak dağıtılmasına, karar verilmiştir.

  •  
0
  • ALTIN GRAM - TL 2455,45 -0,1%
  • ALTIN ONS 2329,42 0,08%
  • BIST 100 10647,91 -0,31%
  • DOLAR/JAPON YENI 160,836 0,032%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36876 -0,05659%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 86,25 0,4762%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,7863 -0,172%
  • EURO/DOLAR 1,0714 0,0906%
  • EURO/TURK LIRASI 35,1201 -0,3714%
  • STERLIN/DOLAR 1,26381 -0,00752%
Borsa Haberleri
BİM (BIMAS) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? Kesinleşti
Şekerbank’ta hisse devri: İlbak Holding alıyor
Pasifik Teknoloji (PATEK) temettü teklifini duyurdu
Bugün bedelsiz başvurusu yapan 3 şirket
Ayen Enerji temettü kararını duyurdu
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Lila Kağıt (LILAK) temettü kararını duyurdu
Orge'den pay geri alım açıklaması
Küresel halka arzlar yılın ilk yarısında geriledi
TOFAŞ'dan (TOASO) üretime geçici ara
Beşiktaş'tan KAP'a transfer bildirimi
Seğmen Kardeşler halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yabancılar hisse sattı, tahvil aldı
Efor Çay halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yeni halka arzlarda yön nereye? Nelere dikkat edilmeli?
GERİ
İLERİ
BİM (BIMAS) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? Kesinleşti
Şekerbank’ta hisse devri: İlbak Holding alıyor
Pasifik Teknoloji (PATEK) temettü teklifini duyurdu
Bugün bedelsiz başvurusu yapan 3 şirket
Ayen Enerji temettü kararını duyurdu
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Lila Kağıt (LILAK) temettü kararını duyurdu
Orge'den pay geri alım açıklaması
Küresel halka arzlar yılın ilk yarısında geriledi
TOFAŞ'dan (TOASO) üretime geçici ara
Beşiktaş'tan KAP'a transfer bildirimi
Seğmen Kardeşler halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yabancılar hisse sattı, tahvil aldı
Efor Çay halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yeni halka arzlarda yön nereye? Nelere dikkat edilmeli?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL