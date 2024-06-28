BİM (BIMAS) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? Kesinleşti

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde kar payı bildirimine ilişkin karar duyuruldu. Buna göre şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 10 TL, net 9 TL temettü dağıtacak. İlk taksit net 1,8 TL, diğer iki taksit ise net 3.6'şar TL olacak. Birinci taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 17 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 19 Temmuz 2024. Diğer iki taksitin ödemeleri ise ekim ve aralık aylarında. Şirketten KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler paylaşıldı:

BİM'DEN KAR PAYI KARARI