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Bir hissede yatırım aracı bazında tedbir kararı

Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a bir hissede yatırım aracı bazında tedbir uygulanması kararı hakkında açıklama yapıldı.

23 Ocak 2025 | 18:43
Son Güncellenme: 23 Ocak 2025 | 18:43
Bir hissede yatırım aracı bazında tedbir kararı

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle: Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  (YAPRK.E) payında 24/01/2025 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri uygulanacaktır.
 

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