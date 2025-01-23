Borsada 1 hissede yatırımcı bazında tedbir kararı

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bilgilendirmede "Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA) payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 24/01/2025 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır" denildi. Açıklamada tedbir kararı uygulanan yatırımcının adı da paylaşıldı. Açıklama için tıklayın