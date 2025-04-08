Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 900

Kafein Yazılım. %900 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapmak için SPK ya başvurduğunu duyurdu. Şirketten bugün (7 Nisan) KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.04.2025 tarih ve 11 sayılı toplantısında;

1) Şirketimizin 19.750.000 TL tutarındaki tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesinin; 200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle, %900 oranında 177.750.000 TL artırılarak 197.500.000 TL'ye çıkarılmasına

2) Arttırılan 177.750.000 TL sermayenin tamamının Finans Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından hazırlanan 19.03.2025 tarih ve 2881/1197/2025-ÖA-16 ve 2881/1198/2025-ÖA-17 sayılı raporları ile tespit edilen Şirket'in "Hisse Senedi İhraç Primleri" hesabındaki iç kaynaklardan karşılanmasına,

3) Artırılan 177.750.000 TL tutarındaki sermayenin 1.649.997 TL tutarındaki (1.649.997 adet) kısmının nama yazılı A grubu imtiyazlı paylardan, 1.649.997 TL tutarındaki (1.649.997 adet) kısmının nama yazılı B grubu imtiyazlı paylardan ve 174.450.006 TL tutarındaki (174.450.006 adet) kısmının ise hamiline yazılı C grubu paylardan oluşmasına ve Sermaye artırımına konu tutarın Şirketimiz ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine, Karar verilmiştir.

Bu çerçevede, Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda gerekli izinlerin alınmasını teminen, İhraç Belgesi'nin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için 07.04.2025 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.