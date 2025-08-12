ARA
  • Bir şirketten daha bu ay için temettü kararı geldi

Borsa İstanbul'da Ağustos ayında temettü dağıtacak şirketlere bir yenisi eklendi.

12 Ağustos 2025 | 07:58
Son Güncellenme: 12 Ağustos 2025 | 08:00
Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE) yönetim kurulu temettü tarihini duyurdu. Buna göre şirket pay başına brüt 2,20 TL, net 1,87 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Ağustos, ödeme tarihi ise 20 Ağustos.

Şirket şu bilgilendirmeyi yaptı:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 11.08.2025 tarih ve 2025/08 Sayılı kararı gereği;

Şirketimizin 25.07.2025 tarihinde yapılan ve Erzurum Ticaret Sicil Müdürlüğünce 28.07.2025 tarihinde tescil edilen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kar dağıtım kararı çerçevesinde, Şirket hissedarlarına, hisseleri oranında olmak üzere toplam 550.000.000,00 TL'nin (Beş Yüz Elli Milyon Türk Lirası) 18 Ağustos 2025 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.
 

