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  • BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (13-17 Kasım 2023)

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (13-17 Kasım 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 1,06 kazançla tamamladı. Bu hafta en çok yükselen hisse Penta Teknoloji olurken, en çok değer kaybı Bera Holding'te yaşandı.

18 Kasım 2023 | 12:17
Son Güncellenme: 18 Kasım 2023 | 12:55
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BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (13-17 Kasım 2023)

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,06 kazançla 7.853,36 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.520,02, en yüksek 7.863,99 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,63 kazançla 7.565,84 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 3,92 artışla 10.223,88, Mali Endeksi yüzde 0,65 değer kazancıyla 7.895,14 puana yükselirken Sanayi Endeksi yüzde 0,19 azalarak 12.599,39 puana geriledi.

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,71 ile Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım oldu. Penta Teknoloji Dağıtımı yüzde 10,45 ile Türk Hava Yolları, yüzde 10,25 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 10,51 ile Bera Holding, yüzde 10,06 ile VakıfBank, yüzde 9,11 ile Alfa Solar Enerji şeklinde sıralandı.

EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 360 milyar 604 milyon lirayla Koç Holding, 350 milyar 865 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 297 milyar 922 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

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