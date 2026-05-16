  Roma'dan Cumhuriyet'e uzanan tarih yeniden ayağa kaldırıldı: Ziyaretçilerini bekliyor

Roma’dan Cumhuriyet’e uzanan tarih yeniden ayağa kaldırıldı: Ziyaretçilerini bekliyor

Makedon Kulesi, 19 asırlık geçmişini koruyan yapısıyla restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Anadolu Ajansı

Roma’dan Cumhuriyet dönemine kadar uzanan 19 asırlık geçmişiyle dikkat çeken Makedon Kulesi, restorasyonun tamamlanmasıyla yeniden ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Makedon Kulesi'nin gelecek ay açılması planlanıyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmalarında sona gelinen Makedon Kulesi’nin (Makedonya Saat Kulesi) gelecek ay açılmasının planlandığını belirtti.

Sezer, yapıyı gezerek İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ten bilgi aldı, kulenin terasına çıkarak kenti panoramik olarak seyretti.

Vali Sezer, gazetecilere Makedon Kulesi'nin Edirne'nin simge ve önemli yapılarından biri olduğunu söyledi.

Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden izler taşıyor

Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemini yansıtan ve hepsinden izler taşıyan yapının Edirne'ye ve ülkeye kazandırılmasının çok önemli olduğunu belirten Sezer, "Kültür ve Turizm Bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çalışmalarda artık sona geldik. Son bir ay içerisinde toparlanacak ve inşallah önümüzdeki ay ziyaretçilere açmayı düşünüyoruz." dedi.

"Ziyaretçilere seyir zevki sunacak"

Panoramik bir görüntü sunan ve dört kattan oluşan kulede, her döneme ait kitabelerin yer aldığını vurgulayan Sezer, kulenin, ziyaretçilerine seyir zevki sunacağını kaydetti.

"Kule, Edirne'nin tanıtımı açısından son derece önemli"

Kulenin, Edirne'nin tanıtımı açısından son derece önemli olacağını ifade eden Sezer, "Buzhane olarak kullanılan alan bir taraftan şapel, bir taraftan seramik atölyeleriyle beraber bir açık hava müzesi de Edirne'mize kazandırılmış oldu. Tarihi yapıların ihya edilmesi her zaman güzel ama yıllardır bu şekilde atıl kalan ve kendi hüviyetine kavuşmayı bekleyen böyle bir tarihi yapının ziyaretçilere açılması çok önemli ve çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar "saat kulesi" olarak anıldı

Roma İmparatoru Hadrianus tarafından milattan sonra 117-138 yıllarında yaptırılan ve eski Edirne’yi çevreleyen surların üzerinde bulunan kulelerden bugüne ulaşabilen tek yapı olan Makedon Kulesi, kentin önemli tarihi simgelerinden biri olarak biliniyor.

Edirne valilerinden Hacı İzzet Paşa tarafından 1867 yılında kulenin üzerine ahşap katlar eklenip saat yerleştirilmesinin ardından yapı, uzun yıllar "saat kulesi" olarak anıldı.

Bir dönem yangın gözetleme kulesi olarak da kullanıldı

Bir dönem yangın gözetleme kulesi olarak da kullanılan yapı, 1953 depreminde ağır hasar gördü. Deprem sonrası kule üzerine eklenen katlar ve saat bölümü, şehir estetiğini bozduğu gerekçesiyle hazırlanan rapor doğrultusunda dinamitle yıktırıldı.

Kule, 1990'lı yıllarda yeniden restore edilirken Edirne Müzesi tarafından 2002-2003 yıllarında çevresinde arkeolojik kazılar gerçekleştirildi.

Kent turizmine kazandırılacak

Son restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Makedon Kulesi'nin, Edirne’nin tarihsel mirasını yansıtan önemli bir ziyaret noktası olarak yeniden kent turizmine kazandırılması hedefleniyor.
