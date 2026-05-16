Daikin Türkiye'den bilanço değerlendirmesi var

Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Olcay Avcı, son dönem mali sonuçlarını İstanbul'da düzenlenen toplantıda paylaştı.

Söz konusu dönemde şirket, 363 milyon avro ihracat geliri elde etti. Sakarya Hendek Üretim Tesisi'ni bölgesel bir üretim ve teknoloji üssü olarak konumlandıran Daikin Türkiye, üretim, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyeti alanlarındaki yatırımlarını sürdürüyor. Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Olcay Avcı, etkinlikte yaptığı değerlendirmede, 2026 yılında iklimlendirme sektörünün yaklaşık yüzde 10 büyümesini öngördüklerini söyledi. Avcı, özellikle ısı pompası sistemleri ve "data center" çözümlerinin sektörün büyümesinde önemli rol oynayacağına inandıklarını dile getirdi.

Daikin'in, 5 yıllık stratejiler ile geleceği şekillendirdiğini ve bu kapsamda, Fusion 25 stratejilerinde yer alan Polonya'da ısı pompası fabrikası açma hedefini gerçekleştireceğini vurgulayan Avcı, "Bu fabrikayı Daikin'in çevreci dönüşüm vizyonunun önemli merkezlerinden biri haline getirdi. Türkiye'de de giderek önem kazanan ısı pompası teknolojilerinde satışlarımızı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 35 artırdık. Önümüzdeki dönemde bu büyümeyi yüzde 50 seviyesine taşımayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu. Avcı, ayrıca, yapay zeka teknolojilerinin hızla yaygınlaşmasıyla data center yatırımlarında yaşanan artışın, iklimlendirme sektöründe özellikle data center soğutma çözümlerine olan talebi daha da artırmasını beklediklerini aktardı.

Daikin Türkiye, üretim ve ihracat gücüyle bölgesel merkez konumunu pekiştirdi

Daikin Türkiye, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yeniden "İklimlendirme Sanayii Sektör Şampiyonu" oldu. Aynı zamanda The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde Gİklimlendirme-Soğutma KategorisiGnde üst üste 5. kez "Yılın İtibarlısı" seçildi.

Daikin Industries Ltd., 2025'te tarihinin en yüksek global finansal performansına ulaştı. 2025 mali yılını 5 milyar 15 milyon Yen ciroyla kapatan Daikin, büyüme ivmesini sürdürüyor. 170'ten fazla ülkede faaliyet gösteren ve 104 bin 095 çalışanı bulunan şirket, yalnızca ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma (HVAC-R) alanındaki faaliyetleriyle değil, aynı zamanda kompresör ve soğutucu akışkanları kendi bünyesinde geliştiren üretici olmasıyla sektörde önemli bir konumda yer alıyor. Daikin'in inovasyon odaklı yaklaşımı, çevre dostu ürün geliştirme yetkinliği ve sürdürülebilirlik stratejileri, küresel başarısının temel taşlarını oluşturuyor.