Hassa’nın "Lokum" tadındaki çileğinde hasat zamanı: Tarlada kilosu 80-110 TL

Hassa Kaymakamı Safa Kahraman, çiftçilerle bir araya gelerek çilek hasadı yaptı. Hasadında bereket yaşanan çilek, tarlada 80 TL ile 110 TL arasında kalitesine göre alıcı buluyor. Aromasıyla damaklarda tat bırakan çilek; Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Bursa gibi büyükşehirler olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.