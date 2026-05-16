Gece fenerleriyle salyangoz mesaisi: Kilosu 35 liradan satılıyor

Adana Kozan’da bahar yağmurlarının ardından ortaya çıkan kara salyangozları, kırsalda yaşayan vatandaşlara ek gelir sağlıyor. Yetki belgesiyle gece saatlerinde dağlık alanlara çıkan vatandaşlar, fener ışığında topladıkları salyangozları kilogramı 35 liradan satıyor.
1 Salyangoz mesaisi başladı
İlçeye bağlı Kahveli Mahallesi kırsalında vatandaşlar, bahar yağmurlarının ardından otluk ve nemli alanlarda ortaya çıkan kara salyangozlarını toplamak için mesai yapıyor.
2 Salyangoz arıyorlar
Akşam saatlerinde başlayan toplama çalışmaları gece yarısına kadar sürerken, vatandaşlar dağlık alanlarda ellerindeki ışıklarla salyangoz arıyor.
3 Kilogram fiyatı 35 lira
Kilogram fiyatı 35 liradan alıcı bulan salyangozlar, kozmetik, ilaç sanayi ve turistik tüketim amacıyla kullanılıyor. Vatandaşlar, topladıkları salyangozları tüccara teslim ediyor.
4 Mesai gece yarısına kadar sürüyor
Geçtiğimiz yıllara oranla salyangoz popülasyonunun azaldığını ve bu nedenle toplayanların da azaldığını anlatan Mehmet Yiğen isimli vatandaş, "Akşam 8’de başlıyoruz, gece 1-2’ye kadar mesai sürüyor. Işıklarla otluk alanlarda arıyoruz. Özellikle yağmurdan sonra çıkıyorlar. Eskiden her yerde çok bulunurdu, ancak şimdi popülasyon azaldı. Bu yıl da az olduğu için, gelen sayısı da az" dedi.
5 "Bir tüccar alıyor, ardından Mersin’e gönderiliyor"
Toplanan salyangozların bölgede tek bir tüccar tarafından alındığını kaydeden Yiğen, "Burada bir tüccar alıyor, ardından Mersin’e gönderiliyor. Turistlerin tüketiminde, kozmetik ve ilaç yapımında kullanıldığını biliyoruz. Biz tüketmiyoruz. Yaklaşık 20 tane salyangoz 1 kilogram geliyor" ifadelerini kullandı.