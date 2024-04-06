BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.04.2024)

Endekste Yukarı Trend Devam Ediyor

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 14,20738 ile İş Bankası (C) ve yüzde 13,04965 ile Mavi Giyim olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -14,67836 ve yüzde -12,42747 ile Hektaş ve Bera Holding hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 67,86228 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 33,94575 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti.

Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0,5402 yükselişle 9129,02 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 285,82 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 101,48816 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 54,92645 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 102,23004 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 8989,08 ve 8849,15 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 9218,84 ve 9308,67 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,1619 baz puan azalarak yüzde 37,73957 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 39,69760 seviyesinde bulunuyor.

Alfa Solar Enerji



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 104,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 89,3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 79,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 89,3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 94,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı 79,00-77,50

Satım aralığı 90,00-101,00

Yabancı Payı (%) 7,73

Haftalık Değişim Yabancı payı geçen haftaya göre -0,37 puan azaldı.

Borusan Boru Sanayi



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 580 seviyesinin altındaki kapanışlarda 550,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 625,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı 550,00-550,00

Satım aralığı 625,00-650,00

Yabancı Payı (%) 8,03

Haftalık Değişim Yabancı payı geçen haftaya göre -0,46 puan azaldı.



Ege Endüstri



Satış baskısında

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 15.995 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 13.395,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 14.980,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı 13.395,00-12.395,00

Satım aralığı 14.980,00-14.740,00

Yabancı Payı (%) 10,94

Haftalık Değişim Yabancı payı geçen haftaya göre -0,37 puan azaldı.

Emlak Konut GMYO



Destekler izlenmeli

Güç kaybettiği gözleniyor.10,15 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 8,55 seviyesinde bulunurken ilk direnci 10,10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı 8,55-8,15

Satım aralığı 10,10-10,40

Yabancı Payı (%) 13,99

Haftalık Değişim Yabancı payı geçen haftaya göre -0,91 puan azaldı.

Enerjisa Enerji



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 59,95 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 53,33 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 56,75 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı 56,00-56,00

Satım aralığı 57,00-58,00

Yabancı Payı (%) 22,04

Haftalık Değişim Yabancı payı geçen haftaya göre -0,24 puan azaldı.



Garanti Bankası



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 67,55 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 72,35 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 77,50 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 64,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı 64,00-62,50

Satım aralığı 77,50-74,00

Yabancı Payı (%) 10,61

Haftalık Değişim Yabancı payı geçen haftaya göre 0,19 puan arttı.



T. Halk Bankası



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 12,87 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 14,25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 14,07 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 12,50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı 12,50-11,40

Satım aralığı 13,40-13,70

Yabancı Payı (%) 0,65

Haftalık Değişim Yabancı payı geçen haftaya göre 0,11 puan arttı.



Hektaş



Düşüşte

17,1 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 14,59 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 14,59 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 16,70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı 13,30-13,30

Satım aralığı 16,70-18,20

Yabancı Payı (%) 14,76

Haftalık Değişim Yabancı payı geçen haftaya göre -0,41 puan azaldı.



İş Bankası (C)



Yükselişte

12,5 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 12,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 13,76 seviyesine yönelebilir. 12,5 seviyesinin altına sarkmalarda ise 10,80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı 10,80-10,50

Satım aralığı 13,10-12,70

Yabancı Payı (%) 39,73

Haftalık Değişim Yabancı payı geçen haftaya göre -0,17 puan azaldı.

Migros Ticaret



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 408 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 433,5 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 450,00 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 400,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı 400,00-372,50

Satım aralığı 450,00-450,00

Yabancı Payı (%) 39,39

Haftalık Değişim Yabancı payı geçen haftaya göre -1,45 puan azaldı.



Mia Teknoloji



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 70,05 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 56,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 60,5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı 56,00-49,50

Satım aralığı 68,00-64,50

Yabancı Payı (%) 15,81

Haftalık Değişim Yabancı payı geçen haftaya göre -0,07 puan azaldı.

Oyak Çimento



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 56,5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 53,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 60,50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı 53,50-53,00

Satım aralığı 60,50-64,00

Yabancı Payı (%) 2,99

Haftalık Değişim Yabancı payı geçen haftaya göre 0,02 puan arttı.



Pegasus



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 835 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 760,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 793,5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı 760,00-730,00

Satım aralığı 795,00-800,00

Yabancı Payı (%) 23,96

Haftalık Değişim Yabancı payı geçen haftaya göre 0,56 puan arttı.



Smart Güneş Enerjisi Tek.



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 62,75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 56 seviyesinin altındaki kapanışlarda 52,38 seviyesindeki desteğini test edebilir. 56 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 57,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı 55,00-51,00

Satım aralığı 57,00-62,50

Yabancı Payı (%) 12,36

Haftalık Değişim Yabancı payı geçen haftaya göre 0,04 puan arttı.



TAV Havalimanları



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 189 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 179,5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 171,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 179,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 188,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı 171,00-163,00

Satım aralığı 188,00-188,00

Yabancı Payı (%) 45,57

Haftalık Değişim Yabancı payı geçen haftaya göre 0,93 puan arttı.



Tofaş Oto. Fab.



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

268,68 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 248,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 252,75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 265,13 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı 248,00-245,00

Satım aralığı 252,50-260,00

Yabancı Payı (%) 33,98

Haftalık Değişim Yabancı payı geçen haftaya göre -0,11 puan azaldı.



Ülker Bisküvi



Dirençte zorlandı

98,5-106,3 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 101,5 seviyesinin altında kapanışlarda 97,50 seviyesine gerileyebilir. 105,00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 105,00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı 97,50-91,50

Satım aralığı 105,00-102,00

Yabancı Payı (%) 9,90

Haftalık Değişim Yabancı payı geçen haftaya göre -1,23 puan azaldı.