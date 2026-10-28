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Ekonomist
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28 Ekim kargolar açık mı, yarım gün mü çalışacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kargolar açık mı, dağıtım yapılacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kargo şirketlerinin çalışma saatleri, gönderi yapacak ve paketlerinin teslim edilmesini bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 28 Ekim Çarşamba günü öğleden itibaren başlayacak resmi tatil nedeniyle kargo şubelerinin hizmet verip vermeyeceği merak ediliyor. Peki, 28 Ekim 2026 Çarşamba kargolar açık mı, saat kaça kadar çalışıyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kargolar çalışacak mı?

28 Ekim kargolar açık mı, yarım gün mü çalışacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kargolar açık mı, dağıtım yapılacak mı?

Cumhuriyet Bayramı öncesinde kargo göndermeyi planlayan ve siparişlerinin ulaşmasını bekleyen vatandaşlar, 28-29 Ekim tarihlerinde kargo firmalarının çalışma düzenini araştırıyor. 

28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başlayacak resmi tatil nedeniyle kargo şubelerinin açık olup olmayacağı ve teslimatların devam edip etmeyeceği gündemde. Peki, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü kargolar saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kargo şirketleri hizmet verecek mi, dağıtım yapılacak mı? İşte 28-29 Ekim kargo çalışma saatlerine ilişkin ayrıntılar...

1 28 Ekim 2026 kargolar açık mı, saat kaça kadar çalışıyor?

28 Ekim 2026 kargolar açık mı, saat kaça kadar çalışıyor?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü kargo firmalarının mesai saatleri farklılık gösterecek. Bazı şirketler gün boyunca faaliyetlerini sürdürürken bazıları ise yarım gün hizmet verecek.

Yurtiçi Kargo, MNG Kargo ve Trendyol Express'in 28 Ekim'de normal çalışma saatleri boyunca hizmet sunması öngörülüyor. PTT Kargo'nun ise saat 13.00'e kadar açık olması bekleniyor.

2 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kargolar açık mı, dağıtım yapılacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kargolar açık mı, dağıtım yapılacak mı?

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kargo firmalarının şube hizmetlerine ve dağıtım işlemlerine ara vermesi öngörülüyor. 

Resmi tatil nedeniyle gönderilerin teslimat sürelerinde gecikmeler meydana gelebilir. Kargolarını bekleyen vatandaşlar, gönderilerinin güncel durumunu ilgili şirketin internet sitesi ya da mobil uygulaması aracılığıyla takip edebilir.

3 30 Ekim 2026 Cuma günü kargolar açık mı?

30 Ekim 2026 Cuma günü kargolar açık mı?

30 Ekim 2026 Cuma günü resmî tatil olmadığı için kargo şirketlerinin normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor. Gönderi kabulü ve dağıtım işlemleri yeniden başlayacak ancak çalışma saatleri firmalara ve bölgelere göre değişebilecek.
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Ekonomist
EKONOMİST YAZARI Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
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