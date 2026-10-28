Kuveyt Türk’ten Rumeli’deki Osmanlı kültürel mirasına vefa

Bankanın kullandırdığı fon büyüklüğü 2025’in aynı dönemine kıyasla yüzde 38 artışla 799 milyar TL’ye, toplam fonlama tabanı (toplanan fonlar ve mevduat dışı kaynaklar) büyüklüğü 1,24 trilyon TL’ye ulaştı. 30 Haziran itibarıyla öz kaynakları 160 milyar TL, yıllıklandırılmış ortalama öz kaynak kârlılığı yüzde 40 seviyesinde gerçekleşen Kuveyt Türk’ün konsolide net kârı ise yıllık bazda yüzde 34 artışla 30 milyar TL oldu.

Ekonomist’in 11 - 24 Ekim 2026 tarihli sayısından

11 ülke ve 29 şehirden 35 eser Reel sektörü, üretimi ve ihracatı desteklemeye öncelik verme hedefiyle hareket eden Kuveyt Türk, bunun yanı sıra ‘değerlerimizle büyüyoruz’ anlayışıyla kültürel mirasın gelenekten geleceğe aktarılmasını da önemli bir sorumluluk alanı olarak kabul ediyor. Bu kapsamda Kuveyt Türk; sanatçı Gülçin Anmaç’ın Rumeli coğrafyasındaki Osmanlı izlerini tarihî kaynaklar doğrultusunda yorumladığı ve minyatür sanatıyla görünür kıldığı, 11 ülke ve 29 şehirden 35 eserin yer aldığı “Rumeli’de Osmanlı İzleri” koleksiyonunu İstanbul’un ardından Saraybosna’da Gazi Hüsrev Bey Hanikah’ında sanatseverlerle buluşturdu. Biz de Ekonomist olarak bu sergiyi yerinde ziyaret ettik.

Rumeli’de Osmanlı İzleri” Sergisi

‘Değerlerimizle büyüyoruz’ anlayışı Türk-İslam sanatlarını destekleyen projelere odaklandıklarını, geleneksel sanatları ve tarihi yaşatmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Kuveyt Türk İnsan Kaynakları ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Semih Sel, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz ‘Rumeli’de Osmanlı İzleri Sergisi’, yüzyıllar boyunca Osmanlı’nın adaletle, ilimle, irfanla inşa ettiği Rumeli coğrafyasında kimi zaman unutulmaya yüz tutan kimi zaman görünürlüğü kaybolan mimari dokuyu, şehir yaşamının izlerini minyatür sanatı aracılığıyla bizlere aktarıyor. Bu eserleri, ilham aldığı topraklara taşıyarak kültürel-sanatsal ve mimari hafızamıza güçlü bir tecrübe sunuyoruz. Bu sergi, kültür-sanat yolculuğumuzda geçmişimize sahip çıkma ve onu geleceğe taşıma yolundaki kararlılığımızın bir yansıması.”