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ENDEKS YÜKSELİŞ SEYRİNDE

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 53.00 ile Pegasus ve yüzde 38.89 ile Çelebi olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -4.63 ve yüzde -2.78 ile Şok Marketler ve Alkim Kimya hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 6.39 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 4.77 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti.

Endeksin yükselişinde Ulaştırma sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 7.73 yükselişle 96,471 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 14,317 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 12.12 milyar TL olarak gerçekleşti.

BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor. RSI göstergesi 53.48 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 108.32 seviyesinde olduğu görülüyor.

CCI göstergesinin 174.94 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 95,388 ve 94,305 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 97,518 ve 98,566 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.09 baz puan azalarak yüzde 58.31 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 13.18 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

ATAKTA

6.12 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 6.12 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 5.65 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.65-5.05

Satım aralığı: 7.05-7.25

Yabancı Payı (%) : 64.60

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.27 puan azaldı.

ARÇELİK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 13.70 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 16.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 15.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 13.70 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.70-12.20

Satım aralığı: 16.00-17.00

Yabancı Payı (%) : 63.61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.89 puan azaldı.

ASELSAN

ALICILAR GÜÇLÜ

23.52 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 26.25 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 25.1 seviyesinin altına kayması halinde ise 23.10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 23.10-22.60

Satım aralığı: 26.25-26.75

Yabancı Payı (%) : 28.26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.

BİM MAĞAZALAR

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 49.76 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 53.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 50.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 50.00-49.50

Satım aralığı: 53.50-55.00

Yabancı Payı (%) : 65.08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.40 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

İŞLEM HACMİNDE ARTIŞ GÖZLENİYOR

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 1.44 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1.67 seviyesindeki dirence yönelebilir. 1.57 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.44 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.44-1.36

Satım aralığı: 1.67-1.69

Yabancı Payı (%) : 39.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.00 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 1.15 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 1.22 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 1.31 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 1.15 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.15-1.02

Satım aralığı: 1.25-1.37

Yabancı Payı (%) : 35.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.12 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

8.02 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 7.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 7.61 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 8.03 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.50-6.95

Satım aralığı: 7.65-8.30

Yabancı Payı (%) : 41.13

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.

GARANTİ BANKASI

YÜKSELİŞTE

8.63 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 8.63 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 10.00 seviyesine yönelebilir. 8.63 seviyesinin altına sarkmalarda ise 7.85 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.85-7.03

Satım aralığı: 10.00-10.40

Yabancı Payı (%) : 67.04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.37 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

ATAKTA

5.09 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 5.09 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 4.52 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.52-4.18

Satım aralığı: 6.08-6.33

Yabancı Payı (%) : 50.65

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.13 puan azaldı.

PETKİM

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 3.52 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 3.43 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.16 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.43 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.16-3.04

Satım aralığı: 3.70-3.86

Yabancı Payı (%) : 15.32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

7.33 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 7.85 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 7.67 seviyesinin altına kayması halinde ise 7.33 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.33-6.70

Satım aralığı: 7.85-8.40

Yabancı Payı (%) : 62.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.61 puan azaldı.

SODA SANAYİİ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 5.23 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5.73 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 4.94 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.94-4.72

Satım aralığı: 5.73-5.88

Yabancı Payı (%) : 28.61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.73 puan azaldı.

ŞİŞE CAM

ALICILAR GÜÇLÜ

Yükseliş seyrinde. 4.04 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 5.17 seviyesindeki dirence yönelebilir. 4.61 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.04 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.04-3.98

Satım aralığı: 4.92-5.20

Yabancı Payı (%) : 23.60

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.47 puan azaldı.

T.S.K.B.

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 0.91 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 0.97 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 1.02 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 0.93 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 0.93-0.81

Satım aralığı: 1.02-1.11

Yabancı Payı (%) : 25.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.96 puan azaldı.

TAV HAVALİMANLARI

YÜKSELİŞTE

18.36 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 18.36 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 20.69 seviyesine yönelebilir. 18.36 seviyesinin altına sarkmalarda ise 15.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.90-15.00

Satım aralığı: 19.70-20.00

Yabancı Payı (%) : 64.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.96 puan azaldı.

TEKFEN HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 13.41 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 14.80 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 12.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.70-11.60

Satım aralığı: 14.80-15.20

Yabancı Payı (%) : 45.24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.92 puan azaldı.

TOFAŞ OTO. FAB.

ATAKTA

18.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 18.8 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 16.60 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.60-15.40

Satım aralığı: 20.30-20.30

Yabancı Payı (%) : 66.29

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.04 puan arttı.