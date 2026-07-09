Şehirden daha serin: Turgut Özal Tabiat Parkı

Türkiye'nin 37. tabiat parkı olan ve yaz aylarında vatandaşların uğrak mekanları arasında yer alan park, gerek konumu gerekse ağaç yapısı nedeniyle yaz aylarında kent merkezine göre birkaç derece daha serin oluyor.
İçindeki gölet, yürüyüş yolları, mesire alanı ve çocuk oyun parkları bulunan park, kent merkezine göre serin olması nedeniyle de ailelerin buluşma noktası oluyor.
Battalgazi ilçesinde yer alan Türkiye’nin 37. tabiat parkı, zengin ağaç yapısı ve huzur veren göletiyle yaz aylarının vazgeçilmez rotası haline geldi.
Geniş mesire alanları, çocuk oyun parkları ve yürüyüş yollarıyla donatılan park, hem dinlenmek hem de sosyalleşmek isteyen ailelerin ilk tercihi oluyor.