ARA
DOLAR
46,87
0,09%
DOLAR
EURO
53,72
0,41%
EURO
ALTIN
6191,54
0,04%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

TÜİK açıkladı: İnşaat maliyetleri mayısta artmaya devam etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, inşaat maliyet endeksi mayısta aylık bazda yüzde 1,87, yıllık bazda ise yüzde 29,84 oranında artış gösterdi.

Ekonomist
Ekonomist
TÜİK açıkladı: İnşaat maliyetleri mayısta artmaya devam etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ait İnşaat Maliyet Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,87, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 29,84 arttı. 

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,77, işçilik endeksi yüzde 2,04 oranında artış gösterdi.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,62, işçilik endeksi yüzde 32 arttı.

TÜİK açıkladı: İnşaat maliyetleri mayısta artmaya devam etti-1

Bina inşaatı maliyet endeksi aylık yüzde 1,96 oranında artış gösterdi

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,56 arttı. 

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,08, işçilik endeksi ise yüzde 1,75 oranında artış gösterdi. 

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,93, işçilik endeksi yüzde 31,34 arttı.

TÜİK açıkladı: İnşaat maliyetleri mayısta artmaya devam etti-2

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 34,06 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,06 arttı. 

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,85, işçilik endeksi ise yüzde 3,08 oranında artış gösterdi. 

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 33,91, işçilik endeksi yüzde 34,34 arttı.

TÜİK açıkladı: İnşaat maliyetleri mayısta artmaya devam etti-3
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL