Türkiye'nin nüfusu yaşlanıyor mu? Veriler dikkat çekti

Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2025 yıl ortası için dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişi olduğu tahmin edildi.

Bu tahminlerine göre en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 463 milyon 865 bin 525 kişi ile Hindistan olurken, bu ülkeyi 1 milyar 416 milyon 96 bin 94 kişi ile Çin, 347 milyon 275 bin 808 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri izledi. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun %39,2'sini oluşturdu.



Türkiye, 86 milyon 92 bin 168 kişi ile 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun yüzde 1'ini oluşturdu.

Çocuk nüfus oranı en çok hangi ülkede yüksek?



Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 0-17 yaş grubu çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülke, yüzde 56,2 ile Orta Afrika Cumhuriyeti oldu.

Bu ülkeyi yüzde 53,3 ile Nijer ve yüzde 53 ile Somali izledi.

Türkiye, dünya çocuk nüfus ortalamasının altında

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke, yüzde 12,9 ile Güney Kore oldu. Bu ülkeyi yüzde 14 ile Japonya, yüzde 14,4 ile Singapur izledi.



Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması, 2025 yılında yüzde 29,3 oldu. Türkiye'deki çocuk nüfus oranının yüzde 24,8 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldığı görüldü.

Türkiye'nin çocuk nüfus oranı Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek



Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 22,3 ile İrlanda, yüzde 20,3 ile İsveç ve yüzde 19,9 ile Fransa olduğu görüldü.

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla yüzde 14,6 ile İtalya, yüzde 15,5 ile Malta ve yüzde 15,6 ile Portekiz oldu.



Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 24,8 ile AB üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

Türkiye'nin genç nüfus oranının AB üye ülkelerinden yüksek olduğu ortaya çıktı



Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 13,5 ile İrlanda, yüzde 12,5 ile Fransa, yüzde 12 ile Danimarka olduğu görüldü.

En düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla yüzde 9,1 ile Malta, yüzde 9,5 ile Almanya, yüzde 9,9 ile Bulgaristan, Slovakya, Slovenya ve Avusturya olduğu görüldü.



Türkiye'nin genç nüfus oranının yüzde 14,8 ile AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

Dünya genelinde genç nüfus oranı yüzde 15,6 olarak belirlenirken, Türkiye’de bu oran yüzde 14,8 ile dünya ortalamasının altında kaldı.

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı Avrupa Birliği üye ülkelerinden düşük



Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 25,1 ile İtalya, yüzde 24,9 ile Portekiz ve yüzde 24,4 ile Yunanistan olduğu görüldü.

En düşük yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla yüzde 14,9 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 15,8 ile Lüksemburg, yüzde 16,2 ile İrlanda olduğu görüldü.



Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının yüzde 11,1 ile AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranlarından daha düşük olduğu görüldü.

Dünya genelinde 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 10,4 olarak hesaplandı. Böylece Türkiye’nin yaşlı nüfus oranı dünya ortalamasını aştı.

Türkiye'de yaşam süresi dünya ortalamasının üzerinde

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, 2025’te dünya genelinde doğuşta beklenen yaşam süresi 73,5 yıl olarak hesaplandı. Bu süre erkeklerde 70,9 yıl, kadınlarda ise 76,2 yıl oldu.

Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,5 yıl, kadınlarda 80,7 yıl olarak belirlendi. Böylece Türkiye’de her iki cinsiyette de yaşam süresi dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Erkeklerde ve kadınlarda en yüksek yaşam süresi ise Monako’da kaydedildi. Monako’da doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 84,7 yıl, kadınlarda 88,7 yıl oldu.

1987 tarihinde "Dünya Nüfus Günü" ilan edilmişti

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan "11 Temmuz 1987" tarihi "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul edilmişti.

O gün için Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından her yıl nüfusun önemli konularına dikkat çekilerek nüfus ve kalkınma konularında farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılmıştı.

Dünya nüfusunun 1999 yılında 6 milyara, 2011 yılında 7 milyara ve 2022 yılında 8 milyara ulaştığı tahmin edilmişti.