Apple geleceğin yapay zeka çipleri için 30 milyar dolar harcayacak

Teknoloji devi Apple, yarı iletken üreticisi Broadcom ile olan ortaklığını büyük bir yatırımla taçlandırarak, 30 milyar doları aşması beklenen çok yıllı yeni bir anlaşmaya imza attı. iPhone üreticisinin bugüne kadar ABD içi yerli üretime yönelik gerçekleştirdiği en büyük yatırım taahhüdü olan bu hamle, şirketin tedarik zincirini yerelleştirme stratejisinde tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Yapılan stratejik ortaklık kapsamında, tamamı ABD sınırları içinde üretilmek üzere 15 milyardan fazla çip imal edilecek. Söz konusu çipler, Apple cihazlarının hücresel ağlara, Wi-Fi ve Bluetooth sistemlerine kesintisiz bağlanmasını sağlayan FBAR filtreleri dahil olmak üzere gelişmiş radyo frekansı bileşenlerini içerecek. Anlaşma yalnızca kablosuz bağlantı parçalarıyla da sınırlı kalmayacak; Broadcom, 2031 yılına kadar gelecek nesil Apple ürünleri için yapay zekâ iş yüklerinde yüksek performans sergileyecek özel ASIC silikon ürünleri (özel yapay zekâ çipleri) geliştirecek ve tedarik edecek.

Apple için stratejik bir koruma kalkanı oluşturuyor

CNBC'de yer alan habere göre; projenin hayata geçirilmesi amacıyla Broadcom, Colorado eyaletinin Fort Collins şehrindeki üretim tesisini modernize etmek ve büyütmek için 1,5 milyar dolarlık bir genişleme yatırımı yapacağını duyurdu. Bu adımın bölgede yüzlerce yeni çalışan için istihdam yaratması bekleniyor. Yatırım hamlesi aynı zamanda Apple'ın ABD ekonomisine 4 yıl içinde 600 milyar dolar katkı sağlama, istihdamı artırma ve teknolojik gelişimi destekleme yönündeki daha geniş kapsamlı taahhüdünün en büyük parçasını oluşturuyor.

Görevden ayrılmaya hazırlanan Apple CEO'su Tim Cook, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Apple ve Broadcom’un köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, ortaklığın bu yeni aşamasının Amerikan üretimine ve inovasyonuna olan bağlılıklarını daha da hızlandıracağını ifade etti. Cook, müşterilerin beklediği üstün performansı sunmak adına Fort Collins'te üretilen son teknoloji bileşenlerin kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Siyasi analistler ise bu hamlenin yerli üretimi teşvik eden Trump yönetimiyle uyumlu bir adım olduğunu ve son dönemde Çin kaynaklı tedarik zincirlerine uygulanan gümvük vergisi risklerine karşı Apple için stratejik bir koruma kalkanı oluşturduğunu belirtiyor.

Broadcom Başkanı ve CEO'su Hock Tan da Apple'ın bu yeni taahhüdünden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Tan, dünya genelindeki insanları birbirine bağlayan çığır açıcı teknolojiler ürettikleri Fort Collins'teki üretim ağını bu anlaşma sayesinde daha da genişleteceklerini sözlerine ekledi.