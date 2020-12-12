ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 17.34 ile Sasa Polyester ve yüzde 15.49 ile Ereğli Demir Çelik olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 11.17 ve yüzde 6.92 ile T.S.K.B. ve Bizim Mağazaları hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 18.15 milyar TL ile Petkim hissesinde olurken, bu şirketi 12.74 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti.

Endeksin yükselişinde Otomotiv sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.69 yükselişle 1,353 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 173 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 30.50 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 67.35 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 102.45 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 130.78 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir.

Aşağı yönlü hareketlerde 1,344 ve 1,335 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,365 ve 1,376 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.64 baz puan azalarak yüzde 49.50 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 14.61 seviyesinde bulunuyor.

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 71.25 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 66.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 69 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 66.50-64.00

Satım aralığı: 70.00-71.50

Yabancı Payı (%) : 60.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.

HACİMLİ ÇIKIYOR

3.06 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 3.06 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 3.30 seviyesini test edebilir. 3.06 seviyesinin altına kayması halinde 2.64 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.64-2.52

Satım aralığı: 3.30-3.42

Yabancı Payı (%) : 34.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -5.19 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO *

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 2.06 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.86 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 2.12 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.86-1.81

Satım aralığı: 2.12-2.25

Yabancı Payı (%) : 35.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişim göstermedi.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK *

HACİMLİ ÇIKIYOR

13.58 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 13.58 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 14.50 seviyesini test edebilir. 13.58 seviyesinin altına kayması halinde 11.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11.70-10.70

Satım aralığı: 14.50-14.90

Yabancı Payı (%) : 34.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.31 puan arttı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 8.9 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 10.10 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 9.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.05-7.95

Satım aralığı: 10.10-10.80

Yabancı Payı (%) : 54.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.15 puan arttı.

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 47.22 seviyesinin altındaki kapanışlarda 44.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 49.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 44.25-39.50

Satım aralığı: 49.50-55.00

Yabancı Payı (%) : 8.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.31 puan azaldı.

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 6.74 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 6.40 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 6.57 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.40-5.98

Satım aralığı: 6.65-7.25

Yabancı Payı (%) : 45.75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 4.77 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 5.3 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 5.33 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 4.88 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.88-4.06

Satım aralığı: 5.33-6.18

Yabancı Payı (%) : 20.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.12 puan arttı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 19.02 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 18.84 seviyesinin altındaki kapanışlarda 18.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 18.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 19.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 18.40-16.50

Satım aralığı: 19.20-21.10

Yabancı Payı (%) : 68.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.44 puan arttı.

ATAKTA

4.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 4.8 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 4.24 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.24-3.88

Satım aralığı: 5.15-5.70

Yabancı Payı (%) : 21.85

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.74 puan arttı.

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

10.20 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 10.80 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 10.56 seviyesinin altına kayması halinde ise 10.20 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 10.20-9.30

Satım aralığı: 10.80-11.50

Yabancı Payı (%) : 64.06

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 6.85 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 7.38 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 6.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.90-6.50

Satım aralığı: 7.38-7.60

Yabancı Payı (%) : 25.83

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

5.46 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5.05 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.37 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.62 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.30-5.15

Satım aralığı: 5.35-5.53

Yabancı Payı (%) : 6.20

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.38 puan azaldı.

DÜŞÜŞTE

2.07 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 1.83 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 1.83 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 2.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.60-1.36

Satım aralığı: 2.20-2.28

Yabancı Payı (%) : 11.44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 19.8 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 21.30 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 19.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 19.30-16.80

Satım aralığı: 21.30-23.20

Yabancı Payı (%) : 53.26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.00 puan arttı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 14.88 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 16.2 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 17.10 seviyesine yönelebilir. 16.2 seviyesinin altında kapanışlarda 15.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.00-14.45

Satım aralığı: 17.10-18.10

Yabancı Payı (%) : 16.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.71 puan azaldı.

DİRENÇTE ZORLANDI

15.37-16.01 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 15.47 seviyesinin altında kapanışlarda 14.90 seviyesine gerileyebilir. 15.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 15.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.90-14.60

Satım aralığı: 15.50-15.85

Yabancı Payı (%) : 77.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.