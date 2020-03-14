BİST DESTEK ARAYIŞINDA

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 5.45 ile Eczacıbaşı İlaç ve yüzde -0.62 ile Deva Holding olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 40.62 ve yüzde 36.27 ile Turcas Petrol ve Netaş Telekom. hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 5.49 milyar TL ile Aselsan hissesinde olurken, bu şirketi 5.07 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin düşüşünde Otomotiv ve Turizm sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 12.77 azalışla 95,605 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 15,355 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 8.95 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 25.35 seviyesinde bulunan endeksin, CCI göstergesinin -165.39 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 99,092 ve 102,580 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 91,881 ve 88,157 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.24 baz puan azalarak yüzde 60.52 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 11.64 seviyesinde bulunuyor.

ASELSAN

DÜŞÜŞTE

29.34 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 25.46 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 25.46 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 28.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 23.40-21.40

Satım aralığı: 28.25-28.50

Yabancı Payı (%) : 29.61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.96 puan arttı.

DOĞAN HOLDİNG

DÜŞÜŞ SEYRİNDE

1.68 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 1.44 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 1.44 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 1.78 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.27-1.21

Satım aralığı: 1.78-1.90

Yabancı Payı (%) : 41.96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.48 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO

DESTEKLERİNDE

1.43 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 1.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 1.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 1.44 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.08-1.05

Satım aralığı: 1.44-1.55

Yabancı Payı (%) : 35.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 8.04 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.28 seviyesine doğru gerileyebilir. 8.04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 8.60 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.28-6.93

Satım aralığı: 8.60-9.00

Yabancı Payı (%) : 43.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.43 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 15.78 seviyesinin altındaki kapanışlarda 14.40 seviyesine doğru gerileyebilir. 15.78 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 18.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.40-14.10

Satım aralığı: 18.00-19.30

Yabancı Payı (%) : 76.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.47 puan azaldı.

KOZA MADENCİLİK

DÜŞÜŞTE

11.06 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 9.23 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 9.23 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 11.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.10-6.08

Satım aralığı: 11.10-13.10

Yabancı Payı (%) : 52.36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.35 puan azaldı.

PEGASUS

DÜŞÜŞTE

48.36 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 39.04 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 39.04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 55.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 29.75-27.25

Satım aralığı: 55.50-66.50

Yabancı Payı (%) : 36.73

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.01 puan azaldı.

PETKİM

DÜŞÜŞ TRENDİNDE

3.5 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 3.14 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 3.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 3.68 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.82-2.70

Satım aralığı: 3.68-3.88

Yabancı Payı (%) : 14.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 8.78 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 9.25 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.50-8.30

Satım aralığı: 9.25-9.75

Yabancı Payı (%) : 64.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.70 puan arttı.

SODA SANAYİİ

DESTEĞİNDE

5.67 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 5 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 5.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.54-4.38

Satım aralığı: 5.80-6.15

Yabancı Payı (%) : 29.79

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.

T. HALK BANKASI

DÜŞÜŞTE

5.92 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 5.31 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 5.31 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 6.28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.76-4.50

Satım aralığı: 6.28-6.63

Yabancı Payı (%) : 42.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.

TOFAŞ OTO. FAB.

DÜŞÜŞTE

25.5 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 21.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 21.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 25.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 18.30-16.20

Satım aralığı: 25.75-26.50

Yabancı Payı (%) : 67.81

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.28 puan azaldı.

TÜPRAŞ

PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 85 seviyesinin altındaki kapanışlarda 76.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 101.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 76.00-75.00

Satım aralığı: 101.00-111.00

Yabancı Payı (%) : 62.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.

TÜRK HAVA YOLLARI

DÜŞÜŞTE

10.96 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 9.14 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 9.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 12.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.50-6.83

Satım aralığı: 12.20-13.50

Yabancı Payı (%) : 30.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.40 puan azaldı.

TAV HAVALİMANLARI

PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

18.95 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 17.09 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 17.09 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 21.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.30-14.30

Satım aralığı: 21.50-25.25

Yabancı Payı (%) : 67.40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.47 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM

DÜŞÜŞTE

7.58 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 6.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 6.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 7.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.58-5.00

Satım aralığı: 7.75-7.85

Yabancı Payı (%) : 66.41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.00 puan azaldı.

T.S.K.B.

PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 0.95 seviyesinin altındaki kapanışlarda 0.84 seviyesine doğru gerileyebilir. 0.95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 1.17 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 0.84-0.79

Satım aralığı: 1.17-1.24

Yabancı Payı (%) : 32.22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.25 puan azaldı.