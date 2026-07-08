Arçelik'ten yeni nesil küçük ev aletleri: Yaz sezonuna özel ürünler tanıtıldı

Etkinlikte, dondurma makinesi, buzlu içecek makinesi, kahve makineleri ve akıllı mutfak robotu tanıtıldı. Ürünler, Telezzüz'ün Kurucu Şefi Bahtiyar Büyükduman ve ekibinin hazırladığı reçeteler eşliğinde katılımcılara sunuldu.

"Türkiye’de her 10 tüketiciden 8’i daha akıllı cihazlar tercih ediyor"

Arçelik Türkiye Pazarlama Kıdemli Direktörü Mehmet Tüfekçi, etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bugünün tüketicisi daha kısa zamanda daha fazla keyif, güven ve kalite sunan çözümler arıyor. Dışarıda deneyimlediği lezzetleri artık kendi mutfağına taşımak; kahvesini, içeceğini ya da dondurmasını kendi damak zevkine göre hazırlamak, kullandığı malzemeyi bilmek ve tariflerini özgürce kişiselleştirmek istiyor.

Küresel tüketici trendleri de bunu net biçimde ortaya koyuyor. 2026 global tüketici trendleri raporuna göre tüketicilerin yüzde 66’sı, hayatlarını sadeleştiren ve zaman kazandıran teknolojik çözümleri önceliklendiriyor.

12 ülkede gerçekleştirdiğimiz Akıllı Yaşam Endeksi Araştırması’nın sonuçlarına göre ise Türkiye’de her 10 tüketiciden 8’i daha akıllı cihazlar istiyor. Tüketici beklentilerindeki bu dönüşüm pazar verilerine de yansıyor. Sektörel verilere göre Türkiye küçük ev aletleri pazarı yılın ilk beş ayında 90 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Biz de Arçelik olarak geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojilerle profesyonel deneyimi herkes için erişilebilir hale getiriyor, hayatın keyifli anlarını evlere taşırken markalarımızla küçük ev aletleri mutfak kategorisindeki pazar liderliğimizi korumaya devam ediyoruz."

"Mutfak kullanım alışkanlıkları da değişti"

Etkinlikte yeni ürünlerin yanı sıra mutfak kullanım alışkanlıklarındaki değişim ve teknolojinin bu alandaki rolüne ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Paylaşılan küresel tüketici eğilimlerine göre, mutfaklar yalnızca yemek hazırlanan alanlar olmanın ötesine geçerek deneyim ve sosyalleşmenin de önemli bir parçası haline geliyor. Yaz aylarında serinletici içecekler, ev yapımı dondurmalar ve soğuk kahve çeşitlerine yönelik ilginin arttığı belirtilirken, tüketicilerin bu ürünleri ev ortamında pratik ve kişiselleştirilebilir şekilde hazırlamaya yönelik çözümlere yöneldiği ifade edildi.