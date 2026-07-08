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51 bin metrekarelik alan üzerine kuruldu... Günlük 18 bin metreküpü aşan kapasite

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın talimatlarıyla yapımına başlanan Birecik Atık Su Arıtma Tesisinde çalışmalar hızla ilerliyor. Dev yatırımla hayata geçirilen proje, tamamlandığında Birecik'in atık su altyapısını güçlendirerek çevre kirliliğinin önlenmesine ve su kaynaklarının korunmasına önemli katkı sağlayacak.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
51 bin metrekarelik alan üzerine kuruldu... Günlük 18 bin metreküpü aşan kapasite

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Birecik'te yapımı sürdürülen Atık Su Arıtma Tesisi Projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. İlçenin atık su altyapısına büyük katkı sağlaması hedeflenen tesis, yaklaşık 51 bin metrekarelik alan üzerine kuruluyor.

1 Günlük 18 bin metreküpü aşan kapasite

Günlük 18 bin metreküpü aşan kapasite

İleri teknolojiyle inşa edilen dev tesis tamamlandığında; Günlük 18 bin 360 metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip olacak. Yıllık ortalama 65 milyon metreküp atık su arıtma hacmiyle bölgeye hizmet verecek.

Tesisin tamamlanmasıyla birlikte çevre kirliliğinin azaltılması, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının korunması ve Birecik'te daha sağlıklı bir yaşam çevresinin oluşturulması hedefleniyor. 

Son teknolojiyle donatılacak tesiste arıtılan atık sular, çevreye zarar vermeden gerekli standartlara uygun şekilde doğaya geri kazandırılacak.

 Böylece hem doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanacak hem de gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakılacak.
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