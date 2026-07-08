Gençleşmek için servet harcıyordu: Milyarder Bryan Johnson'dan şok itiraf "Midem kendi kendini yiyor"

Uzun yaşam ve gençleşme protokolleriyle tanınan milyarder Bryan Johnson, geçtiğimiz günlerde "otoimmün gastrit" (midesinin kendi kendini yediği bir durum) hastası olduğunu açıklayarak sosyal medyayı şaşkına çevirmişti.

Sosyal medyadan gelen "iyileşmek için et ye ve güneşe çık" yönündeki tavsiyelerin ardından Johnson, X hesabından şu yanıtı verdi:

"Otoimmün gastritimi iyileştirmek için et yememi ve güneşe çıkmamı önerenler; bu otoimmün rahatsızlık başladığında zaten her gün saatlerce güneşin altındaydım ve et yiyordum. Hastalık ilerlerken de et yemeye ve güneşe çıkmaya devam ettim. İyi niyetle yaklaştığınızı biliyorum ve niyetiniz için teşekkür ederim."

Johnson, uzun yıllardır uyguladığı yoğun biyolojik gençleşme protokolüne rağmen tam 11 yıldır demir seviyesinin düşük olduğunu belirtti: "Evet, et yediğim zamanlarda bile ferritinim düşüktü. Sonunda bunu sağlıklı seviyelere ulaştırmayı başardım. İnsan vücudu çok karmaşık ve bilim sürekli gelişiyor."

Hemoglobin değerinin normal olması yanıltabilir



Johnson'ın hemoglobin ve hematokrit değerleri normal çıkarken, vücuttaki demir depolarını gösteren ferritin seviyesi oldukça düşüktü. X'teki detaylı paylaşımında bu durumu şöyle açıkladı:



"Vücut, hemoglobini normal tutmak için önce kendi depolarını tüketir. Bu yüzden hemoglobin ve hematokrit değerleriniz mükemmel derecede normal çıksa bile tamamen demir eksikliği yaşıyor olabilirsiniz."

Düşük ferritin seviyesinin tıp dünyasında uzun süre göz ardı edildiğini savunan Johnson, "Anemi (kansızlık) sınırını belirleyen rakamlar iyi göründüğü için hiç kimse bana 'Demir depoların neden dolmuyor?' diye sormadı. Bu 11 yıl boyunca, henüz bu sağlık işlerine girmeden önce ve hatta uzun yaşam protokolüme başladıktan sonra bile, demirin vücudum için ne kadar kritik olduğunu tam olarak anlayamamıştım. Şimdi ise nereye baksam demirin merkezi bir rol oynadığını görüyorum" dedi.

Sorunun kaynağı ortaya çıktı: Emilim problemi



The Indian Express'de yer alan habere göre; bu 11 yıllık süreçte problemi çözmek için kırmızı et tüketimi, her türlü ağızdan alınan demir takviyesi, farklı zamanlama hileleri ve formüller dahil her şeyi denediğini söyleyen ünlü milyarder, süreci şöyle aktardı:

"Hiçbir demir takviyesi vücudumda kalmıyordu ve nedenini bir türlü çözemiyorduk. Bu yılın başlarında sağlık ekibimi tamamen yeniledim. Daha geniş bir kapasiteyle her şeyi en baştan inceledik ve bende Otoimmün Gastrit (AIG) olduğunu keşfettik. Bu hastalık nedeniyle midem, demiri emmek için yeterli asidi üretemiyor. Geriye kalan tek yol, sindirim sistemini tamamen devre dışı bırakıp demiri damardan almaktı."

Johnson, hücrelerin ve mitokondrilerin enerji üretmek, DNA sentezlemek, dopamin gibi nörotransmitterleri oluşturmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için demire ihtiyaç duyduğunu; bu yüzden hemoglobin normal olsa bile düşük demir nedeniyle halsizlik, beyin sisi ve düşük kondisyon yaşanabileceğini vurguladı. Ardından damardan yüksek dozda (1000 mg) monoferrik infüzyon tedavisi aldığını ve ferritin seviyesinin 2 hafta sonra 205 ng/mL'ye ulaştığını, hedeflerinin ise 80 ng/mL seviyelerinde dengelenmesi olduğunu belirtti.

Uzmanlar ne diyor?



Konuya ışık tutması için görüşlerine başvurulan uzmanlardan Gleneagles Hastanesi Gastroenteroloji Kıdemli Danışmanı Dr. Shankar Zanwar, otoimmün gastriti şöyle tanımladı:

"Otoimmün gastrit, vücudun bağışıklık sisteminin yanlışlıkla midedeki paryetal hücrelere saldırdığı kronik bir durumdur. Bu hücreler mide asidi üretmekten ve B12 vitamininin emilmesi için gerekli olan 'intrinsik faktör' maddesini salgılamaktan sorumludur."

Dr. Zanwar, hastalığın kesin nedeninin tam olarak bilinmediğini ancak beslenme tarzından ziyade genetik yatkınlık ve bağışıklık sistemi bozukluğundan kaynaklandığını belirtti. Bu yüzden bir kişi çok sağlıklı beslense, et yese veya güneşe çıksa bile bu hastalığı geliştirebiliyor.

Kök hücre ve rejeneratif tıp araştırmacısı Dr. Pradeep Mahajan ise Bryan Johnson'ın yaşadığı bu durumun, uzun yaşam (longevity) çalışmalarının riskleri tamamen sıfırlamak değil, azaltmakla ilgili olduğunu hatırlattığını söyledi:



"Otoimmün gastrit, bağışıklık sisteminin mide asidi üreten hücrelere saldırmasıdır. Bu durum demir ve B12 emilimini bozar. Çok fazla et yiyip yıllarca düşük ferritine sahip olmanın nedeni budur. Sorun genellikle beslenme (giriş) sorunu değil, emilim sorunudur."

Uzmanlar; nedeni açıklanamayan demir eksikliği, geçmeyen B12 düşüklüğü, kronik hazımsızlık veya ailesinde otoimmün hastalık geçmişi olan kişilerin kendi kendilerine teşhis koyup takviye kullanmak yerine, mutlaka kan testleri ve endoskopi yardımıyla uzman hekimler tarafından değerlendirilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.