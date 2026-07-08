Uzun süredir bekleniyordu: Akçay-Midilli seferleri için tarih belli oldu!

Balıkesir Deniz Otobüsleri (BADO), Ayvalık-Midilli hattının ardından 17 Temmuz 2026 itibarıyla Akçay-Midilli seferlerini de başlatacak. Yeni hattın, bölgenin deniz ulaşımına katkı sağlaması ve turizm hareketliliğini desteklemesi hedefleniyor.

Bilet fiyatları ne kadar olacak?

BADO seferleri için tek yön bilet fiyatları 35 euro, gidiş-dönüş bilet fiyatları ise 45 euro olarak belirlendi. Seferler kapsamında her gün saat 07.30'da Akçay'dan hareket edilecek. Dönüş seferi ise Midilli'den saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

Akçay-Midilli hattını kullanacak vatandaşlar BADO için biletleri buradan veya 08503078010 numaralı iletişim hattı üzerinden alabilecek.

"Bizler için gurur verici"

Balıkesir Toplu Taşıma AŞ Genel Müdürü Mustafa Ömür Boyuer, bu hat ile Balıkesir'in uluslararası deniz ulaşımında yeni bir merkez olma yolunda önemli bir adım attığını dile getirdi.

Boyuer, "Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız Akçay-Midilli deniz ulaşım hattını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük bir projenin başarıyla tamamlanması bizler için gurur verici. Bu önemli hattın başta Edremit ilçemiz olmak üzere şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımıza daha konforlu ve güvenilir ulaşım imkanı sunmak adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Turizme katkı sağlaması bekleniyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Toplu Taşıma AŞ tarafından işletilecek Akçay-Midilli deniz otobüsü hattının hizmete girmesiyle birlikte, iki nokta arasındaki günübirlik ve konaklamalı seyahatlerin kolaylaşması öngörülüyor. Seferlerin, bölge turizmine katkı sağlaması ve ziyaretçi hareketliliğine bağlı olarak yerel ekonomiyi desteklemesi bekleniyor.