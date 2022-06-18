ENDEKSTE HAREKET YATAY

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 20.25 ile Global Yat. Holding ve yüzde 13.57 ile Doğuş Otomotiv olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 13.24 ve yüzde 7.86 ile Ereğli Demir Çelik ve İskenderun Demir Çelik hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 25,98 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 14.91 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin düşüşünde Metal Ana Sanayi sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte.

Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0,38 azalışla 2533.33 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 146.54 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 35.29 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 53,86 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 98.62 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 2501.66 ve 2469.98 destek seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 2549.17 ve 2565.03 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,54 baz puan azalarak yüzde 33.87 seviyesine düştü.

ALARKO HOLDİNG

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

33.78 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 31.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 33.44 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 35.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 31.00-28.50

Satım aralığı: 35.25-36.25

Yabancı Payı (%) : 14.61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.06 puan azaldı.

ARÇELİK

DİRENÇTE ZORLANDI

77.2-81.1 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 77.5 seviyesinin altında kapanışlarda 74.50 seviyesine gerileyebilir. 79.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 79.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 74.50-71.50

Satım aralığı: 79.00-84.50

Yabancı Payı (%) : 22.65

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.41 puan azaldı.

ASELSAN

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 23.6 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 23.24 seviyesinin altındaki kapanışlarda 22.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 23.24 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 23.70 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 22.60-22.20

Satım aralığı: 23.70-24.80

Yabancı Payı (%) : 22.00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan arttı.

DOĞAN HOLDİNG

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 4.17 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 3.86 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 3.96 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.86-3.68

Satım aralığı: 4.10-4.16

Yabancı Payı (%) : 19.98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.81 puan arttı.

ENERJİSA ENERJİ

DİRENÇTE ZORLANDI

13.82-14.37 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 13.9 seviyesinin altında kapanışlarda 13.60 seviyesine gerileyebilir. 14.30 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 14.30 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 13.60-13.60

Satım aralığı: 14.30-14.60

Yabancı Payı (%) : 62.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.00 puan arttı.

ENKA İNŞAAT

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

15.90 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 20.80 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 18.59 seviyesinin altına kayması halinde ise 15.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.90-15.10

Satım aralığı: 20.80-22.10

Yabancı Payı (%) : 51.47

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.31 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 28.84 seviyesinin altındaki kapanışlarda 26.25 seviyesine doğru gerileyebilir. 28.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 32.50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 26.25-24.70

Satım aralığı: 32.50-33.25

Yabancı Payı (%) : 24.28

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.03 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

5.15 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.76 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 4.88 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.17 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.76-4.70

Satım aralığı: 4.92-4.94

Yabancı Payı (%) : 33.88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.65 puan azaldı.

İSKENDERUN DEMİR ÇELİK

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 25.1 seviyesinin altındaki kapanışlar, 23.90 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 25.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 27.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 23.90-22.80

Satım aralığı: 27.00-27.25

Yabancı Payı (%) : 10.78

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.

KARSAN OTOMOTİV

GÜÇ KAYBEDİYOR

7.41 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 6.85 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 7.11 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.85-5.95

Satım aralığı: 7.28-8.15

Yabancı Payı (%) : 1.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.

OTOKAR

DİRENÇTE ZORLANDI

408.0-422.9 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 411.70 seviyesinin altında kapanışlarda 402.50 seviyesine gerileyebilir. 422.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 422.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 402.50-397.50

Satım aralığı: 422.50-425.00

Yabancı Payı (%) : 14.04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.21 puan azaldı.

SABANCI HOLDİNG

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 19.96 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 19.58 seviyesinin altındaki kapanışlarda 19.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 19.58 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 20.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 19.00-18.00

Satım aralığı: 20.20-20.70

Yabancı Payı (%) : 44.46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.91 puan arttı.

SASA POLYESTER

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 42.10 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 39.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 51.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 39.50-35.25

Satım aralığı: 51.50-51.50

Yabancı Payı (%) : 2.56

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.

ŞİŞE CAM

DİRENÇTE ZORLANDI

20.96-22.56 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 21.9 seviyesinin altında kapanışlarda 21.20 seviyesine gerileyebilir. 22.60 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 22.60 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 21.20-19.20

Satım aralığı: 22.60-24.10

Yabancı Payı (%) : 22.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.76 puan azaldı.

ŞOK MARKETLER TİCARET

GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 12.87 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.81 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 12.87 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 13.60 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 12.40-11.30

Satım aralığı: 13.60-14.40

Yabancı Payı (%) : 36.93

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.62 puan azaldı.

TÜRK TRAKTÖR

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 235.9 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 225.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 229.1 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 225.00-224.00

Satım aralığı: 234.00-236.00

Yabancı Payı (%) : 33.85

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.52 puan azaldı.

TÜRKİYE SİGORTA

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.72 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.63 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.52 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.63 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.74 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.52-4.40

Satım aralığı: 4.74-4.96

Yabancı Payı (%) : 0.66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.