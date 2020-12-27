ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 60.90 ile Borusan Mannesmann ve yüzde 48.93 ile Çelebi olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 32.35 ve yüzde 11.81 ile Kartonsan ve Halk GMYO hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 10.58 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 8.53 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde Metal İşleme sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.9 yükselişle 1,426 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 187 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 28.44 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 72.53 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 106.43 seviyesinde. CCI göstergesinin 125.66 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,417 ve 1,408 destek seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,434 ve 1,441 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.24 baz puan azalarak yüzde 49.14 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 14.63 seviyesinde bulunuyor.

İZLENMELİ

28.62 – 31.04 aralığında hareket eden hisse 30.22 seviyesinin altında kapanışlarda 29.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 30.22 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 30.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 29.25-28.25

Satım aralığı: 30.75-31.25

Yabancı Payı (%) : 53.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.50 puan azaldı.

İZLENMELİ

17.61 – 18.5 aralığında hareket eden hisse 18.02 seviyesinin altında kapanışlarda 17.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 18.02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 19.01 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 17.90-17.50

Satım aralığı: 18.10-18.50

Yabancı Payı (%) : 36.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 70.75 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 74.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 70.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 70.90-69.50

Satım aralığı: 74.50-77.00

Yabancı Payı (%) : 59.92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

3.24 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 2.92 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 3.07 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.24 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.92-2.66

Satım aralığı: 3.24-3.36

Yabancı Payı (%) : 36.04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan arttı.

ATAKTA

15.76 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 15.76 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 13.70 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.70-13.20

Satım aralığı: 18.00-19.90

Yabancı Payı (%) : 49.47

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan arttı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 40.7 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 43.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 39.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 41.00-38.50

Satım aralığı: 43.00-46.75

Yabancı Payı (%) : 33.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 8.01 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 8.10 seviyesinde bulunurken ilk direnci 8.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.10-7.00

Satım aralığı: 7.60-8.75

Yabancı Payı (%) : 2.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 77.85 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 65.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 72.3 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 65.50-56.00

Satım aralığı: 78.00-84.50

Yabancı Payı (%) : 29.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.75 puan arttı.

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 1.74 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1.93 seviyesindeki dirence yönelebilir. 1.85 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.74 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.74-1.65

Satım aralığı: 1.70-2.03

Yabancı Payı (%) : 9.25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.72 puan azaldı.

YÜKSELİŞTE

91.4 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 91.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 108.00 seviyesine yönelebilir. 91.4 seviyesinin altına sarkmalarda ise 79.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 82.00-78.00

Satım aralığı: 108.00-127.00

Yabancı Payı (%) : 40.36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.13 puan azaldı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 16.27 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 16.17 seviyesinin altındaki kapanışlarda 15.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 16.17 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 16.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.60-13.00

Satım aralığı: 16.50-20.80

Yabancı Payı (%) : 16.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.09 puan azaldı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

16.29 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 15.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 15.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 16.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.50-13.20

Satım aralığı: 16.00-18.60

Yabancı Payı (%) : 77.32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.

DİRENÇTE ZORLANDI

101.8-109.3 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 106.7 seviyesinin altında kapanışlarda 100.00 seviyesine gerileyebilir. 113.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 113.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 100.00-89.50

Satım aralığı: 113.00-118.00

Yabancı Payı (%) : 41.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.

TÜRK HAVA YOLLARI *

DİRENÇTE ZORLANDI

11.99-13.25 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 12.8 seviyesinin altında kapanışlarda 12.30 seviyesine gerileyebilir. 13.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 13.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.30-11.30

Satım aralığı: 13.00-13.90

Yabancı Payı (%) : 29.41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.92 puan azaldı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

8.6 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 8.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 8.39 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 8.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.00-7.25

Satım aralığı: 8.50-8.80

Yabancı Payı (%) : 53.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.21 puan arttı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

6.83 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.63 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.06 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.63-6.25

Satım aralığı: 6.73-7.10

Yabancı Payı (%) : 46.35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan arttı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.72 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.64 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.58 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.64 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.68 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.58-4.42

Satım aralığı: 4.68-4.95

Yabancı Payı (%) : 6.20

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.