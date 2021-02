AYIN SON HAFTASINDA DÜŞÜŞ TRENDİ

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 21.38 ile Pegasus ve yüzde 9.67 ile Türk Hava Yolları olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 22.26 ve yüzde 17.96 ile Karsan Otomotiv ve Hektaş hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 13.03 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 10.69 milyar TL ile Petkim takip etti.

Endeksin düşüşünde Holding sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 5.7 azalışla 1,471 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 205 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 27.57 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor.

Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 38.16 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 95.11 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin -182.28 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir.

Yukarı yönlü hareketlerde 1,487 ve 1,502 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1,450 ve 1,428 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.41 baz puan artarak yüzde 45.85 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 14.85 seviyesinde bulunuyor.

ARÇELİK

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

31.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 35.44 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 34.88 seviyesinin altına kayması halinde ise 31.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 31.50-30.50

Satım aralığı: 33.75-34.50

Yabancı Payı (%) : 58.28

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.24 puan azaldı.

ASELSAN

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 17.92 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 17.73 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 17.73 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 17.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 16.50-15.50

Satım aralığı: 17.50-18.90

Yabancı Payı (%) : 33.34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.00 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

70 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 63.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 68.45 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 69.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 63.50-61.00

Satım aralığı: 69.00-71.50

Yabancı Payı (%) : 58.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.67 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 3.63 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 2.88 seviyesinde bulunurken ilk direnci 3.58 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.88-2.39

Satım aralığı: 3.58-3.94

Yabancı Payı (%) : 29.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.62 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO

GÜÇ KAYBEDİYOR

2.61 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 2.09 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 2.44 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.09-1.83

Satım aralığı: 2.46-2.64

Yabancı Payı (%) : 33.79

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.06 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 15.31 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 14.40 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 14.76 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.40-14.15

Satım aralığı: 14.70-15.70

Yabancı Payı (%) : 31.28

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.

GARANTİ BANKASI

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 10.15 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 8.45 seviyesinde bulunurken ilk direnci 9.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.45-8.25

Satım aralığı: 9.60-9.85

Yabancı Payı (%) : 58.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.46 puan azaldı.

GÜBRE FABRİK.

HACİMLİ ÇIKIYOR

79.8 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 79.8 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 85.00 seviyesini test edebilir. 79.8 seviyesinin altına kayması halinde 72.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 72.50-69.50

Satım aralığı: 85.00-86.50

Yabancı Payı (%) : 8.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan arttı.

İŞ BANKASI (C)

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 6.06 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.43 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 6.20 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.43-5.20

Satım aralığı: 6.20-6.58

Yabancı Payı (%) : 41.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.00 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

DİRENÇTE ZORLANDI

6.64-7.11 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 6.82 seviyesinin altında kapanışlarda 6.30 seviyesine gerileyebilir. 6.83 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.83 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.30-6.18

Satım aralığı: 6.83-6.88

Yabancı Payı (%) : 25.34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.28 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

23.26 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 19.60 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 22.48 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 22.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 19.60-17.90

Satım aralığı: 22.80-23.60

Yabancı Payı (%) : 70.36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.

KOZA ALTIN

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 155.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 144.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 109.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 144.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 143.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 109.00-102.00

Satım aralığı: 143.00-148.00

Yabancı Payı (%) : 25.98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.74 puan arttı.

KOZA MADENCİLİK

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 18.47 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 19.58 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 18.90 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 14.30 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.30-12.50

Satım aralığı: 18.90-19.70

Yabancı Payı (%) : 42.34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.79 puan arttı.

MİGROS TİCARET

İZLENMELİ

42.8 – 45.22 aralığında hareket eden hisse 44.08 seviyesinin altında kapanışlarda 34.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 44.08 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 43.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 34.50-30.75

Satım aralığı: 43.75-46.00

Yabancı Payı (%) : 41.76

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.51 puan azaldı.

OYAK ÇİMENTO

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 8.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 8.27 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.18 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.27 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 8.25 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.18-6.85

Satım aralığı: 8.25-8.80

Yabancı Payı (%) : 1.80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.

PEGASUS

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 71.3 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 100.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 75.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 75.50-74.00

Satım aralığı: 100.00-111.00

Yabancı Payı (%) : 35.73

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.62 puan arttı.

PETKİM

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 4.96 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 5.13 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.33 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.13-5.10

Satım aralığı: 5.33-5.60

Yabancı Payı (%) : 20.46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.46 puan azaldı.