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ENDEKS ORTALAMALARININ ÜZERİNDE



Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 16.47 ile Gübre Fabrik. ve yüzde 13.62 ile Karsan Otomotiv olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 10.00 ve yüzde 7.42 ile Deva Holding ve Alkim Kimya hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 10.80 milyar TL ile Kardemir (D) hissesinde olurken, bu şirketi 7.32 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin yükselişinde Otomotiv sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.16 yükselişle 114,449 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 16,723 seviyesinde. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 22.88 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 76.80 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 104.39 seviyesinde. CCI göstergesinin 143.66 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 115,273 ve 116,097 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 113,979 ve 113,509 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.03 baz puan azalarak yüzde 51.73 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 9.26 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 5.8 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 6.05 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.85-5.78

Satım aralığı: 6.05-6.15

Yabancı Payı (%) : 57.00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan arttı.

ARÇELİK

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 16.91 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 17.97 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 19.43 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 16.90 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.90-16.00

Satım aralığı: 18.50-18.80

Yabancı Payı (%) : 44.75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.18 puan azaldı.

ASELSAN

DİRENÇTE ZORLANDI

31.42-34.1 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 31.5 seviyesinin altında kapanışlarda 29.50 seviyesine gerileyebilir. 32.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 32.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 29.50-29.00

Satım aralığı: 32.50-34.25

Yabancı Payı (%) : 32.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.97 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 66.25 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 70.95 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 75.00 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 65.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 65.50-59.00

Satım aralığı: 75.00-78.50

Yabancı Payı (%) : 63.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.39 puan arttı.

SODA SANAYİİ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 5.87 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 5.83 seviyesinde bulunurken ilk direnci 6.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.83-5.63

Satım aralığı: 6.40-6.55

Yabancı Payı (%) : 24.05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.94 puan azaldı.

ŞİŞE CAM

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 5.16 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 5.49 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 5.70 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 5.10 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.10-4.88

Satım aralığı: 5.70-5.73

Yabancı Payı (%) : 21.71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.

T. HALK BANKASI

ATAKTA

6.13 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 6.13 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 5.63 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.63-5.38

Satım aralığı: 6.45-6.50

Yabancı Payı (%) : 9.80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.36 puan azaldı.

T.S.K.B.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 1.23 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 1.31 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 1.19 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.19-1.09

Satım aralığı: 1.31-1.37

Yabancı Payı (%) : 18.85

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.07 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

İZLENMELİ

8.22 – 8.57 aralığında hareket eden hisse 8.37 seviyesinin altında kapanışlarda 8.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.37 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 8.82 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.30-8.15

Satım aralığı: 8.40-8.60

Yabancı Payı (%) : 36.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.54 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 5.1 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 5.15 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.48 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.15-5.00

Satım aralığı: 5.48-5.60

Yabancı Payı (%) : 46.16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.

KOÇ HOLDİNG

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 17.71 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 17.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16.19 seviyesindeki desteğini test edebilir. 17.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 17.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 17.00-15.90

Satım aralığı: 17.40-18.50

Yabancı Payı (%) : 74.43

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.24 puan azaldı.

PETKİM

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 3.86 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 4.48 seviyesindeki dirence yönelebilir. 4.26 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.86 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.86-3.64

Satım aralığı: 4.48-4.60

Yabancı Payı (%) : 18.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.

TAV HAVALİMANLARI

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 19.88 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 19.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 18.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 19.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 19.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 18.60-18.20

Satım aralığı: 19.70-19.90

Yabancı Payı (%) : 54.41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.

TEKFEN HOLDİNG

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 15.94 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 16.67 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 17.80 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 15.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.50-14.30

Satım aralığı: 17.80-18.50

Yabancı Payı (%) : 31.68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.42 puan azaldı.

TRAKYA CAM

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 3.38 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 3.56 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 3.68 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 3.34 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.34-3.24

Satım aralığı: 3.68-3.80

Yabancı Payı (%) : 29.10

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan arttı.

TURKCELL

YÜKSELİŞTE

16.7 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 16.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 18.00 seviyesine yönelebilir. 16.7 seviyesinin altına sarkmalarda ise 14.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.80-14.00

Satım aralığı: 18.00-18.40

Yabancı Payı (%) : 78.90

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.31 puan azaldı.

VAKIFLAR BANKASI

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 4.73 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 5.08 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 5.25 seviyesine yönelebilir. 5.08 seviyesinin altında kapanışlarda 4.84 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.84-4.66

Satım aralığı: 5.25-5.60

Yabancı Payı (%) : 11.01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.20 puan azaldı.