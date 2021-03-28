BIST 100 hisselerinin teknik analizi… Geçen hafta borsada neler yaşandı? En çok işlem görenler, artanlar, azalanlar…

ENDEKSTE DÜŞÜŞ TRENDİ

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Endekste volatiltenin yüksek olduğu bir hafta yaşandı. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 15.68 ile Vestel ve yüzde 5.60 ile Akçansa olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 22.35 ve yüzde 18.24 ile Garanti Bankası ve Akbank hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 25.08 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 6.27 milyar TL ile Sasa Polyester takip etti. Endeksin düşüşünde Bankalar ve Özel Finans Kurumları sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 9.6 azalışla 1,382 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 174 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 27.63 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. RSI göstergesi 30.16 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 88.32 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin -138.29 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,357 ve 1,331 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,410 ve 1,438 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.95 baz puan azalarak yüzde 44.24 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 19.34 seviyesinde bulunuyor.

ALKİM KİMYA

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 17.46 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 15.80 seviyesinde bulunurken ilk direnci 17.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 15.80-15.30

Satım aralığı: 17.90-18.40

Yabancı Payı (%) : 18.78

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.11 puan azaldı.

ANADOLU EFES

GÜÇ KAYBEDİYOR

23.76 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 21.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 22.5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 21.00-20.40

Satım aralığı: 24.10-25.00

Yabancı Payı (%) : 64.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.43 puan arttı.

ASELSAN

PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 14.85 seviyesinin altındaki kapanışlarda 13.80 seviyesine doğru gerileyebilir. 14.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 16.50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 13.80-13.40

Satım aralığı: 16.50-17.20

Yabancı Payı (%) : 29.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.23 puan azaldı.

ECZACIBAŞI İLAÇ

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 6.47 seviyesinin altındaki kapanışlar, 6.03 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 6.47 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 7.05 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.03-5.80

Satım aralığı: 7.05-7.60

Yabancı Payı (%) : 4.47

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.73 puan arttı.

EGE ENDÜSTRİ

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 1577.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1515.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1645.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1,515.00-1,495.00

Satım aralığı: 1,645.00-1,710.00

Yabancı Payı (%) : 12.35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.93 puan azaldı.

HEKTAŞ

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

29.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 34.25 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 31.06 seviyesinin altına kayması halinde ise 29.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 29.00-27.00

Satım aralığı: 34.25-36.25

Yabancı Payı (%) : 4.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.65 puan arttı.

İHLAS GAYRİMENKUL

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 1.1 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 0.95 seviyesinde bulunurken ilk direnci 1.15 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 0.95-0.85

Satım aralığı: 1.15-1.29

Yabancı Payı (%) : 2.08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.81 puan arttı.

İPEK DOĞAL ENERJİ

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 11.56 seviyesinin altındaki kapanışlar, 10.50 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 11.56 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 12.80 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 10.50-10.00

Satım aralığı: 12.80-13.60

Yabancı Payı (%) : 8.46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.08 puan azaldı.

İŞ FİN.KİR.

DÜŞÜŞTE

3.55 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 3.34 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 3.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 3.74 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.08-2.94

Satım aralığı: 3.74-3.88

Yabancı Payı (%) : 2.78

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.48 puan arttı.

İŞ GMYO

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 1.96 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.79 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 2.17 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.79-1.65

Satım aralığı: 2.17-2.36

Yabancı Payı (%) : 12.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.47 puan arttı.

KARDEMİR (D)

DÜŞÜŞTE

6.9 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 6.59 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 6.59 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 7.15 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.23-5.55

Satım aralığı: 7.15-7.60

Yabancı Payı (%) : 25.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.67 puan azaldı.

KARSAN OTOMOTİV

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 3.83 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.52 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 4.24 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.52-3.25

Satım aralığı: 4.24-4.62

Yabancı Payı (%) : 0.74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.

MLP SAĞLIK

DÜŞÜŞTE

22.18 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 20.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 20.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 23.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 18.90-15.10

Satım aralığı: 23.80-27.25

Yabancı Payı (%) : 61.09

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.37 puan azaldı.

ODAŞ ELEKTRİK

DÜŞÜŞTE

3.7 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 3.42 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 3.42 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 3.74 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.22-3.10

Satım aralığı: 3.74-3.95

Yabancı Payı (%) : 1.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.

ŞEKERBANK

GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 1.19 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.09 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 1.19 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 1.32 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.09-1.02

Satım aralığı: 1.32-1.41

Yabancı Payı (%) : 2.83

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.59 puan arttı.

ŞOK MARKETLER TİCARET

DÜŞÜŞTE

13.15 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 11.83 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 11.83 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 13.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 10.10-9.05

Satım aralığı: 13.00-13.35

Yabancı Payı (%) : 40.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.85 puan arttı.

TOFAŞ OTO. FAB.

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 31.3 seviyesinin altındaki kapanışlar, 28.57 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 31.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 33.75 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 30.00-26.50

Satım aralığı: 33.75-36.75

Yabancı Payı (%) : 62.62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.22 puan azaldı.