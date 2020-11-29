ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR *

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 30.68 ile Halk GMYO ve yüzde 26.45 ile Ege Endüstri olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 6.79 ve yüzde 6.14 ile Doğuş Otomotiv ve Sabancı Holding hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 19.05 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 12.61 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde Ulaştırma sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.24 yükselişle 1,342 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 169 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 32.22 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 73.00 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 108.00 seviyesinde. Aşağı yönlü hareketlerde 1,331 ve 1,320 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,349 ve 1,355 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.13 baz puan artarak yüzde 49.93 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 13.63 seviyesinde bulunuyor.

GÜÇ KAYBEDİYOR

2.6 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 2.35 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 2.46 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.35-2.25

Satım aralığı: 2.52-2.65

Yabancı Payı (%) : 41.20

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.07 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO *

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 1.91 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 2.07 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 2.22 seviyesine yönelebilir. 2.07 seviyesinin altında kapanışlarda 1.89 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.89-1.75

Satım aralığı: 2.22-2.45

Yabancı Payı (%) : 35.51

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.37 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK *

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 11.12 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 12.40 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 11.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11.00-10.10

Satım aralığı: 12.40-13.90

Yabancı Payı (%) : 33.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.13 puan azaldı.

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.9.59 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 8.15 seviyesinde bulunurken ilk direnci 10.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.15-7.48

Satım aralığı: 10.40-11.70

Yabancı Payı (%) : 52.15

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.86 puan arttı.

ALICILAR GÜÇLÜ

Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 42.24 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 49.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 49.16 seviyesinin altındaki kapanışlarda 39.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 39.50-35.50

Satım aralığı: 59.00-61.50

Yabancı Payı (%) : 10.62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.46 puan arttı.

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 6.92 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 6.25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 6.76 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.25-5.68

Satım aralığı: 7.30-7.48

Yabancı Payı (%) : 44.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.12 puan azaldı.

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 4.7 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 5.13 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 6.15 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 4.12 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.12-3.70

Satım aralığı: 6.15-6.58

Yabancı Payı (%) : 19.55

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.61 puan arttı.

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 19.69 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 17.30 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 18.74 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 17.30-15.70

Satım aralığı: 20.90-22.00

Yabancı Payı (%) : 67.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.66 puan arttı.

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

76.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 82.43 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 78.2 seviyesinin altına kayması halinde ise 76.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 76.50-74.50

Satım aralığı: 78.50-81.00

Yabancı Payı (%) : 41.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.45 puan azaldı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 12.59 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 13.41 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 14.10 seviyesine yönelebilir. 13.41 seviyesinin altında kapanışlarda 12.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.70-12.10

Satım aralığı: 14.10-15.50

Yabancı Payı (%) : 51.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.47 puan arttı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 40 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 41.75 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 39.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 39.25-38.25

Satım aralığı: 41.75-42.75

Yabancı Payı (%) : 34.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.49 puan azaldı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 7.93 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 8.25 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 7.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.85-7.70

Satım aralığı: 8.25-8.60

Yabancı Payı (%) : 2.43

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.

HACİMLİ ÇIKIYOR

63.35 seviyesinden başlayan 63.35 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 70.50 seviyesini test edebilir. 63.35 seviyesinin altına kayması halinde 52.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 52.00-48.25

Satım aralığı: 70.50-72.50

Yabancı Payı (%) : 24.67

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.71 puan arttı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.18 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.09 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.78 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.09 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.38 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.78-3.68

Satım aralığı: 4.38-4.50

Yabancı Payı (%) : 20.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 10.22 seviyesinin altındaki kapanışlarda 9.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 10.90 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.80-8.85

Satım aralığı: 10.90-11.30

Yabancı Payı (%) : 63.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 6.74 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 6.70 seviyesinde bulunurken ilk direnci 7.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.70-6.48

Satım aralığı: 7.25-7.75

Yabancı Payı (%) : 25.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.

DİRENÇTE ZORLANDI

5.28-5.49 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.35 seviyesinin altında kapanışlarda 5.18 seviyesine gerileyebilir. 5.63 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.63 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.18-5.10

Satım aralığı: 5.63-5.73

Yabancı Payı (%) : 6.17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.