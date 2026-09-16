AB’den Kanada'ya ilk "ortak üye" olma teklifi

Von der Leyen, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumundaki yıllık "Birliğin Durumu" konuşmasında, Kanada ile ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Kanada Başbakanı Mark Carney'nin de katıldığı oturumda von der Leyen, Avrupa ile Kanada arasındaki kültürel, tarihi ve insani bağların güçlü olduğunu belirtti. Von der Leyen, AB ile Kanada arasındaki Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması (CETA) sayesinde ikili mal ticaretinin 10 yıldan kısa sürede yüzde 75 arttığına dikkati çekerek, bunun ticaret anlaşmalarının gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Avrupa ile Kanada'nın yapay zeka, iklim değişikliği, Arktik ve jeopolitik konularda benzer yaklaşımlara sahip olduğunu belirten von der Leyen, tarafların Ukrayna, savunma, kritik ham maddeler ve tedarik zincirleri alanlarında birlikte hareket ettiğini anlattı. Von der Leyen, AB ile Kanada arasındaki ilişkileri daha ileri bir düzeye taşımayı hedeflediklerini vurgulayarak, "CETA'dan geleceğe yönelik bir ittifaka geçerek ortak bir refah ve ekonomik güvenlik alanı oluşturacağız." dedi.

Tarafların akıllı imalat alanında işbirliği yapacağını, teknoloji ittifakı kuracağını ve savunma sanayisi altyapılarını bütünleştireceğini aktaran von der Leyen, Arktik bölgesinin de işbirliğinin öne çıkan alanlarından biri olacağını kaydetti.

Von der Leyen, enerji, kritik mineraller, bataryalar, yapay zeka, kuantum teknolojileri, siber güvenlik ve ekonomik güvenlik alanlarında da işbirliğini geliştireceklerini belirtti. Bu ortaklığın herhangi bir ülkeye karşı olmadığını, Avrupa ile Kanada'nın ortak gücünü artırmayı amaçladığını dile getiren von der Leyen, "Kanada ile ilişkilerimizi mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Von der Leyen, Kanada Başbakanı Carney'ye hitaben, "Kanada'nın AB’nin ilk ortak üyesi olmasının önünü açmak için sizinle birlikte çalışmak istiyorum." ifadesini kullandı. AB anlaşmalarında halen "ortak üyelik" adıyla tanımlanmış resmi bir statü bulunmuyor. Von der Leyen'in teklifi bu bakımdan bir ilk ve ayrıntılarının taraflar arasında yapılacak görüşmelerle şekillendirilmesi gerekiyor. AB Antlaşması'na göre, Avrupa devleti niteliğindeki ülkeler Birliğe tam üyelik başvurusunda bulunabiliyor. Kanada coğrafi konumu nedeniyle Avrupa devleti sayılmıyor.