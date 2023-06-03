BIST 100 hisselerinin teknik analizi (3.6.2023)

ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Endekste volatiltenin yüksek olduğu bir hafta yaşandı. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 26.09 ile Yapı ve Kredi Bank. ve yüzde 25.33 ile Konya Çimento olurken, endekste bu hafta kaybettiren bulunmamaktadır. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 40.14 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 19.35 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.

Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 11.66 yükselişle 5,115 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 246 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 78.69 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 64.33 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 111.44 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 185.70 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 5,062 ve 5,009 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 5,157 ve 5,200 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.19 baz puan azalarak yüzde 27.44 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 14.76 seviyesinde bulunuyor.

AKSA



ATAKTA

67 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 71.50 seviyesine yönlendirecektir. 67 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 60.50 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 60.50-60.00

Satım aralığı: 71.50-77.00

Yabancı Payı (%) : 21.77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.19 puan azaldı.

AKSA ENERJİ



ALICILAR GÜÇLÜ

Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 29.16 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 33.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 33.84 seviyesinin altındaki kapanışlarda 29.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 29.25-25.50

Satım aralığı: 36.50-45.25

Yabancı Payı (%) : 3.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan arttı.

ANADOLU EFES



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 56.95 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 65.10 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 56.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 56.50-51.50

Satım aralığı: 62.00-64.00

Yabancı Payı (%) : 59.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.89 puan arttı.

DOĞAN HOLDİNG



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 7.95 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 10.10 seviyesindeki dirence yönelebilir. 8.79 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.95 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.95-7.60

Satım aralığı: 10.10-11.70

Yabancı Payı (%) : 16.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 32.28 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 34.16 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 35.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 31.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 31.50-31.00

Satım aralığı: 35.50-37.75

Yabancı Payı (%) : 17.79

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.18 puan azaldı.

GARANTİ BANKASI



HACİMLİ ÇIKIYOR

28.66 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 28.66 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 36.25 seviyesini test edebilir. 28.66 seviyesinin altına kayması halinde 24.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 24.60-22.80

Satım aralığı: 36.25-45.50

Yabancı Payı (%) : 7.59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.22 puan azaldı.

HEKTAŞ



YÜKSELİŞTE

29.46 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 29.46 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 32.25 seviyesine yönelebilir. 29.46 seviyesinin altına sarkmalarda ise 25.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 25.50-23.50

Satım aralığı: 32.25-38.75

Yabancı Payı (%) : 17.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.09 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)



HACİMLİ ÇIKIYOR

12.26 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 12.26 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 15.80 seviyesini test edebilir. 12.26 seviyesinin altına kayması halinde 10.40 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 10.40-9.10

Satım aralığı: 15.80-21.20

Yabancı Payı (%) : 33.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.

KARDEMİR (D)



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 16.10 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 19.60 seviyesindeki dirence yönelebilir. 18.18 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16.10 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.10-15.20

Satım aralığı: 19.60-22.50

Yabancı Payı (%) : 12.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.19 puan azaldı.

KOZA MADENCİLİK



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 42.74 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 44.72 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 49.75 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 38.75 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 38.75-34.25

Satım aralığı: 49.75-63.00

Yabancı Payı (%) : 20.03

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.90 puan arttı.

OYAK ÇİMENTO



HACİMLİ ÇIKIYOR

42.82 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 42.82 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 49.25 seviyesini test edebilir. 42.82 seviyesinin altına kayması halinde 34.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 34.50-33.75

Satım aralığı: 49.25-56.00

Yabancı Payı (%) : 2.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG



YÜKSELİŞTE

40.64 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 40.64 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 50.00 seviyesine yönelebilir. 40.64 seviyesinin altına sarkmalarda ise 35.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 35.25-31.50

Satım aralığı: 50.00-64.00

Yabancı Payı (%) : 41.75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.42 puan arttı.

ŞİŞE CAM



YÜKSELİŞTE

41.68 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 41.68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 45.00 seviyesine yönelebilir. 41.68 seviyesinin altına sarkmalarda ise 37.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 37.75-36.25

Satım aralığı: 45.00-50.50

Yabancı Payı (%) : 21.15

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.51 puan azaldı.

ŞOK MARKETLER TİCARET



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 26 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 28.4 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 29.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 26.25 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 26.25-24.90

Satım aralığı: 29.50-30.25

Yabancı Payı (%) : 38.93

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.34 puan azaldı.

T. HALK BANKASI



ALICILAR GÜÇLÜ

12.44 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 14.50 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 13.3 seviyesinin altına kayması halinde ise 11.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11.60-11.30

Satım aralığı: 14.50-15.50

Yabancı Payı (%) : 2.04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.

ENERJİSA ENERJİ



ATAKTA

31.52 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 34.25 seviyesine yönlendirecektir. 31.52 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 28.25 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 28.25-28.00

Satım aralığı: 34.25-37.00

Yabancı Payı (%) : 35.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.77 puan arttı.

PEGASUS



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 435.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 520.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 479.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 435.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 435.00-417.50

Satım aralığı: 520.00-590.00

Yabancı Payı (%) : 24.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.34 puan azaldı.