BIST 100 hisselerinin teknik analizi (3.6.2023)

ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR
BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Endekste volatiltenin yüksek olduğu bir hafta yaşandı. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 26.09 ile Yapı ve Kredi Bank. ve yüzde 25.33 ile Konya Çimento olurken, endekste bu hafta kaybettiren bulunmamaktadır. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 40.14 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 19.35 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.
Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 11.66 yükselişle 5,115 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 246 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 78.69 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 64.33 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 111.44 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 185.70 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 5,062 ve 5,009 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 5,157 ve 5,200 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.19 baz puan azalarak yüzde 27.44 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 14.76 seviyesinde bulunuyor.
AKSA
ATAKTA
67 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 71.50 seviyesine yönlendirecektir. 67 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 60.50 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 60.50-60.00
Satım aralığı: 71.50-77.00
Yabancı Payı (%) : 21.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.19 puan azaldı.
AKSA ENERJİ
ALICILAR GÜÇLÜ
Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 29.16 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 33.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 33.84 seviyesinin altındaki kapanışlarda 29.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 29.25-25.50
Satım aralığı: 36.50-45.25
Yabancı Payı (%) : 3.87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan arttı.
ANADOLU EFES
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 56.95 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 65.10 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 56.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 56.50-51.50
Satım aralığı: 62.00-64.00
Yabancı Payı (%) : 59.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.89 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 7.95 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 10.10 seviyesindeki dirence yönelebilir. 8.79 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.95 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.95-7.60
Satım aralığı: 10.10-11.70
Yabancı Payı (%) : 16.14
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 32.28 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 34.16 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 35.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 31.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 31.50-31.00
Satım aralığı: 35.50-37.75
Yabancı Payı (%) : 17.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.18 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
HACİMLİ ÇIKIYOR
28.66 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 28.66 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 36.25 seviyesini test edebilir. 28.66 seviyesinin altına kayması halinde 24.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 24.60-22.80
Satım aralığı: 36.25-45.50
Yabancı Payı (%) : 7.59
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.22 puan azaldı.
HEKTAŞ
YÜKSELİŞTE
29.46 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 29.46 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 32.25 seviyesine yönelebilir. 29.46 seviyesinin altına sarkmalarda ise 25.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 25.50-23.50
Satım aralığı: 32.25-38.75
Yabancı Payı (%) : 17.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.09 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
HACİMLİ ÇIKIYOR
12.26 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 12.26 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 15.80 seviyesini test edebilir. 12.26 seviyesinin altına kayması halinde 10.40 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.40-9.10
Satım aralığı: 15.80-21.20
Yabancı Payı (%) : 33.33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 16.10 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 19.60 seviyesindeki dirence yönelebilir. 18.18 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16.10 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.10-15.20
Satım aralığı: 19.60-22.50
Yabancı Payı (%) : 12.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.19 puan azaldı.
KOZA MADENCİLİK
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 42.74 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 44.72 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 49.75 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 38.75 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 38.75-34.25
Satım aralığı: 49.75-63.00
Yabancı Payı (%) : 20.03
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.90 puan arttı.
OYAK ÇİMENTO
HACİMLİ ÇIKIYOR
42.82 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 42.82 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 49.25 seviyesini test edebilir. 42.82 seviyesinin altına kayması halinde 34.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 34.50-33.75
Satım aralığı: 49.25-56.00
Yabancı Payı (%) : 2.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
YÜKSELİŞTE
40.64 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 40.64 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 50.00 seviyesine yönelebilir. 40.64 seviyesinin altına sarkmalarda ise 35.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 35.25-31.50
Satım aralığı: 50.00-64.00
Yabancı Payı (%) : 41.75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.42 puan arttı.
ŞİŞE CAM
YÜKSELİŞTE
41.68 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 41.68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 45.00 seviyesine yönelebilir. 41.68 seviyesinin altına sarkmalarda ise 37.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 37.75-36.25
Satım aralığı: 45.00-50.50
Yabancı Payı (%) : 21.15
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.51 puan azaldı.
ŞOK MARKETLER TİCARET
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 26 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 28.4 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 29.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 26.25 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 26.25-24.90
Satım aralığı: 29.50-30.25
Yabancı Payı (%) : 38.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.34 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
ALICILAR GÜÇLÜ
12.44 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 14.50 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 13.3 seviyesinin altına kayması halinde ise 11.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.60-11.30
Satım aralığı: 14.50-15.50
Yabancı Payı (%) : 2.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.
ENERJİSA ENERJİ
ATAKTA
31.52 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 34.25 seviyesine yönlendirecektir. 31.52 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 28.25 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 28.25-28.00
Satım aralığı: 34.25-37.00
Yabancı Payı (%) : 35.33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.77 puan arttı.
PEGASUS
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 435.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 520.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 479.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 435.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 435.00-417.50
Satım aralığı: 520.00-590.00
Yabancı Payı (%) : 24.11
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.34 puan azaldı.