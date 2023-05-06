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BIST 100 hisselerinin teknik analizi (6.5.2023)

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor.

06 Mayıs 2023 | 08:40
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BIST 100 hisselerinin teknik analizi (6.5.2023)

ENDEKSTE AŞAĞI TREND DEVAM EDİYOR
BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 8.72 ile Fenerbahçe Futbol ve yüzde 8.56 ile Gübre Fabrik. olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -24.85 ve yüzde -16.41 ile Girişim Elektrik Sanayi ve Kiler Holding hisseleri oldu. 

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 15.80 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 9.53 milyar TL ile Koza Altın takip etti. Endeksin düşüşünde Metal Ana Sanayi ve Metal Ana Sanayi  sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 8.12 azalışla 4,401 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 226 seviyesinde bulunuyor. 

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 40.37 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. RSI göstergesi 24.15 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 86.98 seviyesinde. 

CCI göstergesinin -159.39 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 4,472 ve 4,543 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 4,354 ve 4,307 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.5 baz puan artarak yüzde 29.42 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 12.16 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 15.24 seviyesinin altındaki kapanışlarda 14.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 17.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 14.20-12.10
Satım aralığı: 17.00-18.70
Yabancı Payı (%) : 43.45
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.34 puan azaldı.

ARÇELİK


TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 89.95 seviyesinin altındaki kapanışlar, 78.00 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 89.95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 109.00 seviyesindeki direncini test edebilir.  20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 78.00-73.50
Satım aralığı: 109.00-118.00
Yabancı Payı (%) : 17.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.81 puan azaldı.

BERA HOLDİNG


PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 9.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.80 seviyesine doğru gerileyebilir. 9.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 11.30 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.80-7.00
Satım aralığı: 11.30-11.80
Yabancı Payı (%) : 10.06
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO


PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 5.28 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.76 seviyesine doğru gerileyebilir. 5.28 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.40 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.76-4.58
Satım aralığı: 6.40-6.85
Yabancı Payı (%) : 16.24
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan arttı.

ENKA İNŞAAT


DÜŞÜŞTE
27.9 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 24.92 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 24.92 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 29.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 22.90-21.60
Satım aralığı: 29.00-29.75
Yabancı Payı (%) : 29.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.

GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ


DÜŞÜŞTE
67.7 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 50.35 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 50.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 72.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 40.00-23.50
Satım aralığı: 72.50-98.50
Yabancı Payı (%) : 8.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan arttı.

KOÇ HOLDİNG


HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 77.75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 75.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 73.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 75.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 78.00 seviyesinde bulunuyor.  20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 73.50-71.50
Satım aralığı: 78.00-78.50
Yabancı Payı (%) : 51.56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.

KOZA ALTIN


PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 16.35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 14.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 16.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 20.90 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 14.00-12.30
Satım aralığı: 20.90-21.20
Yabancı Payı (%) : 25.08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.46 puan arttı.

ODAŞ ELEKTRİK


DÜŞÜŞTE
6.03 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 5.25 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 5.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 6.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.66-4.50
Satım aralığı: 6.40-6.95
Yabancı Payı (%) : 11.19
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.50 puan arttı.

SASA POLYESTER


DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.102.1 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 88.50 seviyesinde bulunurken  ilk direnci 104.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 88.50-84.50
Satım aralığı: 104.00-106.00
Yabancı Payı (%) : 6.12
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ


DÜŞÜŞTE
70.8 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 60.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 60.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 72.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 53.50-51.50
Satım aralığı: 72.00-77.00
Yabancı Payı (%) : 7.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.70 puan arttı.

TOFAŞ OTO. FAB.


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 180.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 164.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 206.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 164.00-141.00
Satım aralığı: 206.00-219.00
Yabancı Payı (%) : 32.02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.47 puan azaldı.

T.S.K.B.


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 4.01 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 3.64 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 3.83 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.64-3.56
Satım aralığı: 4.10-4.18
Yabancı Payı (%) : 15.81
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.

TÜRK TELEKOM


PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 14.35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12.80 seviyesine doğru gerileyebilir. 14.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 17.50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 12.80-11.50
Satım aralığı: 17.50-17.70
Yabancı Payı (%) : 31.82
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.89 puan azaldı.

TÜPRAŞ


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 70.25 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 59.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 64.9 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 59.50-58.00
Satım aralığı: 72.50-76.50
Yabancı Payı (%) : 40.00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.

VAKIFLAR BANKASI


DÜŞÜŞTE
9.09 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 7.91 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 7.91 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 8.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.35-7.08
Satım aralığı: 8.95-9.25
Yabancı Payı (%) : 2.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

VESTEL


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 38.62 seviyesinin altındaki kapanışlarda 34.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 45.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 34.25-33.75
Satım aralığı: 45.50-50.50
Yabancı Payı (%) : 4.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan arttı.
 
 

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