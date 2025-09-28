Türkiye yatırımda 1 milyar dolara koşuyor

KPMG Türkiye M&A ve 212 ekipleri tarafından hazırlanan ‘Türkiye Startup Yatırımları’ raporuna göre, 2025 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye’nin start up ekosistemine yapılan yatırımlar, küresel piyasalardaki genel düşüşe rağmen işlem hacmi açısından artış göstererek 858 milyon dolar seviyesine ulaştı. Yabancı yatırımcılar, toplamda gerçekleşen 46 işlemin 13’üne liderlik etmelerine karşın, toplam işlem hacminin yüzde 97’sini oluşturarak dikkat çekici bir ağırlığa sahip oldular.
Ekonomist’in 14 - 27 Eylül 2025 tarihli sayısından
Rapora göre 2025 yılının ikinci çeyreğinde, küresel girişim sermayesi yatırımları 7 bin 356 işlemde toplam 101 milyar dolarlık işlem hacmi yarattı. Bu, önceki çeyrekte gerçekleşen 7 bin 551 işlem ve 126,3 milyar dolarlık hacim ile kıyaslandığında düşüşe işaret ediyor. ABD’nin gümrük vergisi politikaları ve küresel ticaretteki belirsizlikler sürse de yatırımcıların yapay zekâ, savunma teknolojileri ve uzay teknolojisi gibi stratejik alanlara ilgisi güçlü bir şekilde devam etti.
YABANCI YATIRIMCI İLGİSİ
Küresel piyasadaki genel düşüşün aksine, Türkiye girişimcilik ekosistemi yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşen 46 işlem ile yaratılan 857,9 milyon dolarlık işlem hacmi ile bir önceki çeyreğe kıyasla hacim bazında büyümeye işaret etti. Bu artışın şüphesiz en önemli nedeni, Mayıs 2025’te Uber Technologies’in Trendyol Go’nun yüzde 85 oranındaki hissesini 700 milyon dolar bedel ile satın alması oldu. Bu işlemin de etkisiyle, start up ekosisteminde satın alma işlemleri toplam işlem hacminin yüzde 82’sini oluştururken, onu takip eden erken aşama yatırımları ise toplam hacimden yüzde 14’lük pay aldı. İşlem adedine bakıldığında ise tohum aşaması yatırımları 27 işlemle ilk sırada, erken aşama yatırımlar ise 10 işlemle ikinci sırada yer aldı.
KPMG Türkiye M&A Danışmanlık Hizmetleri, Şirket Ortağı Özge İlhan Acar yaptığı değerlendirmede “Bu tablo, Türkiye’nin teknoloji girişimlerine olan uluslararası ilgiyi ve güveni açıkça yansıtıyor; önümüzdeki dönemde ise bu ilginin, güçlü ticarileşme stratejilerine sahip Türk girişimlerinin varlığıyla daha da artması bekleniyor” dedi.
212 Kurucu Ortağı Ali Karabey ise açıklamasında, “Yerli yatırımcılar erken aşamada girişimlere erişim sağlarken, hacimde yabancı sermayenin belirleyici olması uluslararası yatırımcı ilgisinin sürdüğünü gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye, uluslararası için önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor” diye konuştu.
Bilişim Vadisi star t up’ları yükselişte
Teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi, 2025 yılının ilk yarısında girişimlerinin yatırım başarılarıyla dikkat çekti. Yılın ilk altı ayında Bilişim Vadisi ekosisteminden toplam 10 girişim, ulusal ve uluslararası yatırımcılardan 101 milyon doların üzerinde yatırım aldı. Bilişim Vadisi’nin kuluçka, hızlandırma ve yatırım destek mekanizmalarıyla büyümesini sürdüren bu girişimler, sadece finansal büyüme değil; aynı zamanda teknolojik derinlik ve global etki açısından da önemli başarılar elde etti. Yatırım alan girişimlerin büyük çoğunluğu yazılım tabanlı ve yapay zeka destekli çözümler sunarken; mobilite, oyun, fintek ve elektronik sistemler gibi farklı dikeylerde faaliyet gösteren firmalar da öne çıktı. Özellikle yapay zeka, büyük veri, ADAS (Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri) teknolojileri, bankacılık altyapısı ve oyun geliştirme alanlarında kaydedilen yatırımlar; Bilişim Vadisi’nin disiplinler arası teknoloji yaklaşımının bir yansıması niteliğinde.