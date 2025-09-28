ARA
Ekonomist'te bu hafta (28 Eylül - 11 Ekim 2025)

Ekonomist'in bu haftaki (28 Eylül - 11 Ekim 2025) konuları şöyle


EN ZENGİN 100
PANO
MORTGAGE MARKET
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU
“‘BlueLease’ ile su kaynaklarının etkin kullanımı odaklı yatırımları finanse edeceğiz”
VakıfBank, Bosna-Hersekli kız çocuklarını
Türk voleyboluna kazandıracak Anadolu Yatırım’da Dr. Nuri Sevgen dönemi

KAPAK KONUSU
GÖSTERGE
“Türkiye 100” listesinde dikkat çeken ayrıntılar
Değerli metallerin yükselişi devam edecek mi? 
“Beş yılda sekiz hastane açacağız” 
Seramikte globalde ilk beşe girecek 
Küresel pazar için el değmeden cam üretecek 
Turizmde ‘sarı yaz’ bereketi bekleniyor 
Sürdürülebilir mağaza yatırımları artıyor 
“Öncelikli hedefimiz ABD pazarında büyümek” 42 5G teknolojisi devri başlıyor

PANORAMA
Zeytin ormanına dönüşen maden: Doğanın sessiz zaferi

İŞ DÜNYASINDAN
Avrupa’nın göbeğinde ev ve yaşam merkezi kurdu
Çağrıları beş farklı dilde yanıtlıyor
Togg, Almanya’da ön siparişleri alacak
“Enflasyonda daha katı bir döneme girdik”
İngiltere’de iki konsept mağaza açıyor
Faydalı şirket sertifikası aldı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Markalar çevresel sorumlulukla büyüyor
Sürdürülebilir ve kadın odaklı üretim

GİRİŞİM
Yatak sektöründe bayilik fırsatı
Türkiye’nin kadın girişimcileri ödüllendirilecek

ÖZEL DOSYA
Makinenin çarkları ihracatla dönüyor

VERGİDE GÜNDEM
Serbest bölge kazanç istisnasının kapsamı daraltıldı

BORSA
İkinci çeyrek finansallarıyla öne çıkan 33 şirket
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Türrkiye İş Bankası ve Sabancı Holding’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Bist-30: Hangi hisse BİST-30 Endeksi’ne girdi?

Ekonomist'te bu hafta-1
