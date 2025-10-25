ARA
Faik Çetiner 69 yaşında hayatını kaybetti

Türk spor medyasının duayen isimlerinden birisi olan Faik Çetiner, 69 yaşında hayatını kaybetti.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Spor medyasının duayen ismi Faik Çetiner’in vefatını üzüntüyle öğrendim.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Spor medyasının yakından tanıdığı Çetiner, 2023 yılında kalp krizi geçirmiş ve ameliyat olmuştu.

Faik Çetiner, basın hayatına 1975 yılında Tercüman gazetesinde adımını atarken 1994 yılında Kanal 6 ekranlarında "Bizim Stadyum" isimli programla tanınmıştı.

"Bizim Stadyum" 19 yıl boyunca yayın hayatını sürdürürken HBB, ATV, TRT 1, Flash TV, Cine5, Kanaltürk, TV8, Habertürk ve Ekotürk ekranlarında yayınlandı.

 

