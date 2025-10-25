Havyarın besin yönünden çok zengin olduğunu anlatan Dahak, "Özellikle kahvaltıda çocuklar için çok çok faydalı. Çocukların göz ve dişleri için büyük faydası var. Besin oranı çok yüksek." diye konuştu.

Havyar pazarlayan firmanın yetkilisi Tayfun Ulubaş da Çukurova'nın dalyanlarındaki kefallerden elde edilen havyara talebin çok fazla olduğunu belirtti.

Havyarın kısıtlı sürede yoğun emekle ve yüksek maliyetle elde edildiğini vurgulayan Ulubaş, ürünün kilosunun 3 bin 500 ila 5 bin lira olduğunu ifade etti.