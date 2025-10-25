Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki sahanın ülkenin stratejik kaynak çeşitliliği açısından büyük önem taşıdığını, bu potansiyelin doğru teknoloji, sürdürülebilir planlama ve uygun yatırım ortamıyla desteklenmesi halinde Türkiye’nin bu alanda güçlü bir üretici konumuna ulaşabileceğini kaydetti.

"Toplam 694 milyon tonluk kaynak tespit edildi"

Sahada toplam 694 milyon tonluk kaynak tespit edildiğini hatırlatan Yılmaz, "Bu büyüklükteki bir kaynağın uluslararası geçerliliğe sahip şekilde ekonomiye kazandırılabilmesi için, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarına uygun teknik raporların tamamlanması ve fizibilite çalışmalarının sonuçlanması gerekiyor. Bu süreç tamamlandığında, Beylikova sahasının dünya ölçeğinde bir üretim merkezi haline gelmesi beklenebilir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Beylikova Florit, Barit ve NTE Pilot Tesisi'nin, sahadaki üretim sürecinin ilk aşaması olan cevher zenginleştirme faaliyetlerine odaklandığını belirterek, bu sürecin cevherdeki NTE içeriğinin ayrıştırılması ve zenginleştirilmesini kapsadığını aktardı.

Asıl yüksek katma değerin, NTE oksitleri ve metallerinin üretimiyle sağlanacağını vurgulayan Yılmaz, "Bu alanda teknoloji paylaşımı yapılması, AR-GE faaliyetlerine ağırlık verilmesi ve yerli mühendislik kapasitesinin güçlendirilmesi gerekiyor. Bu adımlar atıldığında Türkiye, üretim zincirinde üst basamaklara çıkabilir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, küresel tedarik zincirinde önemli bir pay sahibi olabilir"

Yılmaz, NTE alanında geliştirilen projelerin hayata geçmesiyle Türkiye’nin küresel tedarik zincirinde önemli bir pay sahibi olabileceğinin altını çizerek, "Ancak bu cevherlerden ileri aşama ürünler olan NTE kimyasalları ve metallerinin üretiminde uluslararası iş birlikleri ve teknoloji transferi büyük önem taşıyor. Yerli teknolojilerin geliştirilmesi ya da Çin gibi bu alanda lider ülkelerle kurulacak ortaklıklar, Türkiye'nin rekabet gücünü artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca yeterli ve yetkin insan kaynağının geliştirilmesi konusunun da büyük önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, "İlgili bakanlıklar, kurumlar ve üniversiteler arasında çeşitli iş birlikleri yürütülüyor. Türkiye, madencilik ve mühendislik alanında nitelikli insan kaynağına sahip bir ülke. Ancak NTE gibi stratejik ve yüksek teknoloji gerektiren alanlarda bilgi paylaşımı ve ortak AR-GE projeleri önem kazanıyor. Bu kapsamda eğitim ve uygulamalı araştırma alanlarında da küresel ortaklıkların artırılması gerekiyor." diye konuştu.

NTE üretiminin ihracat potansiyeline dikkat çekti

Yılmaz, NTE üretiminin ihracat potansiyeline dikkati çekerek, "NTE üretiminin Türk ekonomisine önemli bir ihracat potansiyeli kazandıracağı açık. Bu alanda küresel fiyat ve maliyet dengeleri büyük ölçüde Çin’in üretim politikalarına bağlı. Bu nedenle Türkiye’nin stratejisi, yüksek katma değerli ürün üretimine yönelmek olmalı. Bu yaklaşım, maliyet rekabetinden ziyade teknoloji odaklı bir avantaj yaratacaktır." dedi.

Beylikova'daki rezervin ekonomik olarak değerlendirilebilecek kısmının, devam eden teknik çalışmaların tamamlanmasıyla netleşeceğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Eğer üretim yalnızca cevher konsantresiyle sınırlı kalırsa, katma değer düşük olacaktır. Ancak üretim zinciri NTE kimyasalları ve metallerine kadar genişletilirse ve bu ürünler yeşil enerji, enerji depolama ve ileri teknoloji sektörlerinde kullanılırsa, Türk ekonomisine katkısı çok daha yüksek olur. Bu yatırımlar, Türkiye’nin stratejik bağımsızlığına ve sürdürülebilir kalkınmasına doğrudan katkı sağlayacaktır."