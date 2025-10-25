Sürücü belgesini yenilemeyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre daralıyor. Bu tarihe kadar ehliyetler yenilenmezse indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanılamayacağı gibi, eski tip belgeler de geçersiz olacak.

"Süre uzatılmayacak"

Son başvuru tarihi süresinin uzatılmayacağının altını çizen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."

Ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 TL olacak

Eski tip sürücü belgesini 31 Ekim tarihine kadar yenileyenler bu işlem için 15 TL ödeyecekken, 1 Kasım itibarıyla yenileme ücretlerinde artış yaşanacak.

Buna göre, 1 Kasım itibarıyla yenileme ücreti B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.

Kasım itibarıyla A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

Başvurular nasıl yapılacak?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

Ne kadar başvuru yapıldı?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 35 milyon 583 bin 584 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı. Nüfus müdürlüklerine; ağustosta 96 bin 134, eylülde 57 bin 858 ve ekimde ise 146 bin 916 kişi eski tip sürücü belgelerini değiştirmek için başvurdu.

Ayrıca nüfus müdürlüklerince son 1 haftada 58 bin eski tip sürücü belgesi yenileme başvurusu alındı.

Fakat, 1 milyon 904 bin 280 kişi hala eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor.